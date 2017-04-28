Проминвестбанк решил увеличить уставный капитал на 12 млрд грн

28 апреля 2017, 13:44
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Такое решение акционеры финучреждения приняли на собрании 27 апреля

Проминвестбанк решил увеличить уставный капитал на 12 млрд грн | Банки | Дело Увеличить картинку

Акционеры ПАО "Проминвестбанк" на собрании 27 апреля решили увеличить уставный капитал учреждения на 12 млрд грн. Согласно сообщению банка, капитал будет увеличен путем дополнительной эмиссии акций.

"27 апреля 2017 года состоялось годовое собрание акционеров ПАО "Проминвестбанк", на котором утверждены результаты деятельности банка за 2016 год и принято решение об увеличении уставного капитала банка с новой эмиссией акций на 12 млрд грн", — сказано в сообщении.

В настоящее время уставный капитал банка составляет 40,618 млнрд грн. Кредитный портфель Проминвестбанка на 1 апреля составлял 40,08 млрд грн, средства клиентов, включая депозиты — 8,329 млрд грн.

Напомним, Проминвестбанк является дочерним предприятием российского Внешэкономбанка (ВЭБ). По словам главы ВЭБ Сергея Горькова, сейчас рассматриваются предложения четырех инвесторов по покупке украинской "дочки". Конкретику обещают в мае.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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Теги: проминвестбанк , уставный капитал , внешэкономбанк

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Проминвестбанк решил увеличить уставный капитал на 12 млрд грн | Банки | Дело
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