PwC запретили проверять украинские банки

Нацбанк 20 июля исключил компанию "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок украинских банков. С таким обращением к НБУ обратился Комитет по вопросам аудита банков Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

"Основанием для такого решения стало подтверждение компанией "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка, в частности, по размеру кредитного риска и регулятивного капитала" — говорится в релизе.

В НБУ отмечают, что выводы аудитора не отражали реальных рисков работы Привата, что в последствии стало причиной признания банка неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на докапитализацию.

О планах Нацбанка исключить PwC из числа аудиторов банков накануне заявляла замглавы НБУ Катерина Рожкова. По ее словам, разница между уровнем капитала, который подтвердили PwC и независимым аудитом, который проводила E&Y после национализации банка составляет более 160 млрд грн.

"PwC подтвердил 27 млрд грн капитала в 2015 году, а E&Y сказал, что балансовый капитал составлял почти минус миллиард гривень. И это уже после докапитализации банка государством на 107 млрд грн и операции bail-in, когда в капитал было переведено 29,4 млрд грн. Такие разные оценки не могут объясняться разницей в трактовке международных стандартов. Национальный банк в 2015 году уже делал диагностику в Привате и уже тогда мы показывали PwC их пробелы — залогов нет, кредиты не погашаются и так далее", — поясняла Рожкова.

До сущностных претензий к PwC Нацбанк дошел только сейчас, поскольку ему нужны были дополнительные подтверждения со стороны аудита годового отчета Привата уже за 2016 год.

По другим финучреждениям (в прошлом году это были все госбанки), с которыми работала PwC у НБУ столь серьезных претензий нет.