Райффайзен Банк Аваль выплатит 3,6 млрд грн дивидендов

Акционеры Райффайзен Банк Аваль (Киев) на очередном собрании 25 апреля утвердили решение направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 3,629 млрд грн.

Акционеры также решили направить 700 тыс. грн на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций. А 191,032 млн грн пойдут в резервный фонд банка.

Уставный капитал Райффайзен Банка Аваль состоит из 61 млрд 495 млн 162,58 тыс. простых и 50 млн привилегированных. Номинал всех ценных бумаг — 0,1 грн.

Другим решением акционеры сменили трех из восьми членов набсовета. В частности, в его состав вошли Джозеф Эберле, Ференц Берсжан, Роберт Фриц и Мартин Грюль, который назначен председателем совета. Кроме того, на новый срок переизбраны Курт Брукнер, Андреа Морару, а также два независимых члена Анна Деревянко и Павел Шеремета.

Из состава набсовета выбыли Карл Севельда, ранее возглавлявший совет, Питер Леннк, Герберт Степич и Курт Гайгер.

Напомним, чистая прибыль банка в 2016 году составила 3,821 млрд грн.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,27% уставного капитала финучреждения, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины на 1 января 2017 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 4-е место (55,999 млрд грн) среди 93 действующих банков.