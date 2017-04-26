Райффайзен Банк Аваль выплатит 3,6 млрд грн дивидендов

26 апреля 2017, 12:26
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Такое решение акционеры банка приняли на собрании 25 апреля

Райффайзен Банк Аваль выплатит 3,6 млрд грн дивидендов | Банки | Дело Увеличить картинку

Акционеры Райффайзен Банк Аваль (Киев) на очередном собрании 25 апреля утвердили решение направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 3,629 млрд грн.

Акционеры также решили направить 700 тыс. грн на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций. А 191,032 млн грн пойдут в резервный фонд банка.

Уставный капитал Райффайзен Банка Аваль состоит из 61 млрд 495 млн 162,58 тыс. простых и 50 млн привилегированных. Номинал всех ценных бумаг — 0,1 грн.

Другим решением акционеры сменили трех из восьми членов набсовета. В частности, в его состав вошли Джозеф Эберле, Ференц Берсжан, Роберт Фриц и Мартин Грюль, который назначен председателем совета. Кроме того, на новый срок переизбраны Курт Брукнер, Андреа Морару, а также два независимых члена Анна Деревянко и Павел Шеремета.

Из состава набсовета выбыли Карл Севельда, ранее возглавлявший совет, Питер Леннк, Герберт Степич и Курт Гайгер.

Напомним, чистая прибыль банка в 2016 году составила 3,821 млрд грн.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,27% уставного капитала финучреждения, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины на 1 января 2017 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 4-е место (55,999 млрд грн) среди 93 действующих банков.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: райффайзен банк аваль , дивиденды , банки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Райффайзен Банк Аваль выплатит 3,6 млрд грн дивидендов | Банки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Популярные теги
3G банки нбу приватбанк нацполиция банкротство проблемные банки райффайзен банк аваль дивиденды
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.