Разработчиков Bitcoin Diamond подозревают в мошенничестве

Про­из­во­ди­тель ап­па­рат­ных ко­шель­ков Ledger пре­ду­пре­дил в своем Twitter-ак­ка­ун­те о мошенни­че­ских схе­мах, свя­зан­ных с хард­фор­ком Bitcoin Diamond (BCD). В част­но­сти, сайты пред­ла­га­ют дер­жа­те­лям бит­ко­йна по­лу­чить новую крип­то­ва­лю­ту и после вве­де­ния па­роль­ной фразы кра­дут сред­ства. По­до­зре­ния па­да­ют и на саму крип­то­ва­лю­ту.

Как со­об­ща­ет Ledger, зло­умыш­лен­ни­ки поль­зу­ют­ся до­вер­чи­во­стью дер­жа­те­лей бит­ко­йна, зама­ни­вая их на мно­же­ство сай­тов, с по­мо­щью ко­то­рых якобы можно по­лу­чить новую крип­то-ва­лю­ту.

По­до­зре­ния Ledger до­пол­ня­ют­ся по­до­зре­ниями от­но­си­тель­но раз­ра­бот­чи­ков Bitcoin Diamond и их целей.

Бло­гер bitcoinblooddiamond на­звал Bitcoin Diamond "ска­мом огром­ных мас­шта­бов": ко­ман­да ано­ним­на, а ее ак­тив­ность в соц­се­тях ми­ни­маль­на, кроме того, нет опи­са­ния тех­ни­че­ских дета­лей и ин­фор­ма­ции о со­труд­ни­че­стве с бир­жа­ми крип­то­ва­лют. В част­но­сти, бло­гер пишет: "У Bitcoin Diamond нет блок­чей­на и кода. Это скам, со­здан­ный спе­ци­аль­но для того, чтобы украсть ваши бит­ко­й­ны. Если вы дер­жи­те Bitcoin Diamond, про­да­вай­те их немед­лен­но".

Хард­форк Bitcoin Diamond, ини­ци­а­то­ра­ми ко­то­ро­го стали три ано­ним­ных раз­ра­бот­чи­ка, со­сто­ял­ся в конце но­яб­ря. Новый токен имеет тикер BCD, его под­дер­жи­ва­ют 28 бирж, вклю­чая OKEx и CEX. com.

От бит­ко­й­на Bitcoin Diamond от­ли­ча­ет­ся уве­ли­чен­ным в де­сять раз мак­си­маль­ным объ­е­мом эмис­сии, раз­ме­ром блока в 8 Мб, а также дру­гим ал­го­рит­мом май­нин­га (оп­ти­ми­зи­ро­ван­ный X13; рас­счи­тан на GPU). Кроме того, в нем ре­а­ли­зо­ва­на за­щи­та от по­втор­но­го вос­про­из­ве­де­ния и под­держ­ка SegWit.

Напомним, на прошлой неделе стоимость криптовалюты опускалась ниже $11 тыс.