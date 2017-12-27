Разработчиков Bitcoin Diamond подозревают в мошенничестве

Производитель аппаратных кошельков Ledger предупредил в своем Twitter-аккаунте о мошеннических схемах, связанных с хардфорком Bitcoin Diamond (BCD). В частности, сайты предлагают держателям биткойна получить новую криптовалюту и после введения парольной фразы крадут средства. Подозрения падают и на саму криптовалюту.
Как сообщает Ledger, злоумышленники пользуются доверчивостью держателей биткойна, заманивая их на множество сайтов, с помощью которых якобы можно получить новую крипто-валюту.
Подозрения Ledger дополняются подозрениями относительно разработчиков Bitcoin Diamond и их целей.
Блогер bitcoinblooddiamond назвал Bitcoin Diamond "скамом огромных масштабов": команда анонимна, а ее активность в соцсетях минимальна, кроме того, нет описания технических деталей и информации о сотрудничестве с биржами криптовалют. В частности, блогер пишет: "У Bitcoin Diamond нет блокчейна и кода. Это скам, созданный специально для того, чтобы украсть ваши биткойны. Если вы держите Bitcoin Diamond, продавайте их немедленно".
Хардфорк Bitcoin Diamond, инициаторами которого стали три анонимных разработчика, состоялся в конце ноября. Новый токен имеет тикер BCD, его поддерживают 28 бирж, включая OKEx и CEX. com.
От биткойна Bitcoin Diamond отличается увеличенным в десять раз максимальным объемом эмиссии, размером блока в 8 Мб, а также другим алгоритмом майнинга (оптимизированный X13; рассчитан на GPU). Кроме того, в нем реализована защита от повторного воспроизведения и поддержка SegWit.
Напомним, на прошлой неделе стоимость криптовалюты опускалась ниже $11 тыс.