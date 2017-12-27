Разработчиков Bitcoin Diamond подозревают в мошенничестве

27 декабря 2017, 18:36
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Производитель криптовалютных кошельков предупредил о мошеннических схемах, связанных с Bitcoin Diamond

Разработчиков Bitcoin Diamond подозревают в мошенничестве | Валюта | Дело Увеличить картинку

Про­из­во­ди­тель ап­па­рат­ных ко­шель­ков Ledger пре­ду­пре­дил в своем Twitter-ак­ка­ун­те о мошенни­че­ских схе­мах, свя­зан­ных с хард­фор­ком Bitcoin Diamond (BCD). В част­но­сти, сайты пред­ла­га­ют дер­жа­те­лям бит­ко­йна по­лу­чить новую крип­то­ва­лю­ту и после вве­де­ния па­роль­ной фразы кра­дут сред­ства. По­до­зре­ния па­да­ют и на саму крип­то­ва­лю­ту.

Как со­об­ща­ет Ledger, зло­умыш­лен­ни­ки поль­зу­ют­ся до­вер­чи­во­стью дер­жа­те­лей бит­ко­йна, зама­ни­вая их на мно­же­ство сай­тов, с по­мо­щью ко­то­рых якобы можно по­лу­чить новую крип­то-ва­лю­ту.

По­до­зре­ния Ledger до­пол­ня­ют­ся по­до­зре­ниями от­но­си­тель­но раз­ра­бот­чи­ков Bitcoin Diamond и их целей.

Бло­гер bitcoinblooddiamond на­звал Bitcoin Diamond "ска­мом огром­ных мас­шта­бов": ко­ман­да ано­ним­на, а ее ак­тив­ность в соц­се­тях ми­ни­маль­на, кроме того, нет опи­са­ния тех­ни­че­ских дета­лей и ин­фор­ма­ции о со­труд­ни­че­стве с бир­жа­ми крип­то­ва­лют. В част­но­сти, бло­гер пишет: "У Bitcoin Diamond нет блок­чей­на и кода. Это скам, со­здан­ный спе­ци­аль­но для того, чтобы украсть ваши бит­ко­й­ны. Если вы дер­жи­те Bitcoin Diamond, про­да­вай­те их немед­лен­но".

Хард­форк Bitcoin Diamond, ини­ци­а­то­ра­ми ко­то­ро­го стали три ано­ним­ных раз­ра­бот­чи­ка, со­сто­ял­ся в конце но­яб­ря. Новый токен имеет тикер BCD, его под­дер­жи­ва­ют 28 бирж, вклю­чая OKEx и CEX. com.

От бит­ко­й­на Bitcoin Diamond от­ли­ча­ет­ся уве­ли­чен­ным в де­сять раз мак­си­маль­ным объ­е­мом эмис­сии, раз­ме­ром блока в 8 Мб, а также дру­гим ал­го­рит­мом май­нин­га (оп­ти­ми­зи­ро­ван­ный X13; рас­счи­тан на GPU). Кроме того, в нем ре­а­ли­зо­ва­на за­щи­та от по­втор­но­го вос­про­из­ве­де­ния и под­держ­ка SegWit.

Напомним, на прошлой неделе стоимость криптовалюты опускалась ниже $11 тыс.

По материалам: Экономическая правда
Раздел: >
Теги: криптовалюта , деньги , биткоин , мошенничество

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Разработчиков Bitcoin Diamond подозревают в мошенничестве | Валюта | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.94
EUR EUR - - 33.12
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.03 12.59
Киевская область 26.41 12.94
Львовская область 26.12 13.09
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
В Украине закрылись еще два банка В Украине закрылись еще два банка Гонтарева продала свою долю в ICU за 83 млн гривен Гонтарева продала свою долю в ICU за 83 млн гривен ГПУ давит на Минфин и Нацбанк из-за дел против Коломойского — Данилюк ГПУ давит на Минфин и Нацбанк из-за дел против Коломойского — Данилюк
Все новости
Комментируемые
1 ГПУ давит на Минфин и Нацбанк из-за дел против Коломойского — Данилюк 2 ПриватБанк выставил на продажу "дочку" в Латвии 3 Беларусь хочет купить у россиян украинский Сбербанк 4 Основатель финансовой пирамиды МММ объявил о перезапуске собственной криптовалюты 5 Беларусь легализовала криптовалюты и майнинг без налогов
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.