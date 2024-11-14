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Регіони масово закликають уряд не вилучати гроші з місцевих бюджетів
Вилучення частини коштів у вигляді реверсної дотації з обласних бюджетів погіршить їхній фінансовий стан, адже для них не передбачено компенсацію додаткових витрат на енергоносії у зв’язку з ростом тарифів на них. Про це написав очільник Львівщини та голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Максим Козицький.
Він закликав Кабмін застосовувати єдині підходи до цього питання для усіх місцевих бюджетів, зокрема й обласних. Для Львівщини йдеться про 376 млн грн.
"Також не буде змоги співфінансувати видатки на потреби оборони країни, забезпечувати підготовку об’єктів критичної інфраструктури до роботи в зимовий період, облаштовувати місця для проживання внутрішньо переміщених осіб та забезпечувати інші першочергові видатки", – наголосив Козицький.
Нагадаємо, у проєкті закону про держбюджет на 2025 рік ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Низка голів великих і малих громад, народних депутатів та експертів вже виступили за збереження коштів реверсної дотації та 64% в бюджетах громад. Зокрема, їх підтримав голова Асоціації міст України Віталій Кличко. За його словами, "у Києва реверсу немає, немає і 64% ПДФО в київському бюджеті, тільки 40%".
Із заявами виступили мер Львова Андрій Садовий, мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, мер Дніпра Борис Філатов, до заяв приєдналися обласні ради та адміністрації - Харківщина, Львівщина, Дніпропетровська та Київська області.
Радниця голови Асоціації міст України Продан додала, що у проєкті держбюджету-2025 до другого читання передбачається забрати у громад 12,9 млрд грн. "Але бідним громадам не додали ні копійки базової дотації. Тому коли хтось говорить, що беруть у багатих для бідних, це неправда", – сказала вона.
Серед депутатів проти вилучення грошей у громад виступили, зокрема Павло Бакунець (представляє Львівщину), Андрій Пузійчук (Житомирщина), Микола Люшняк (Тернопільщина). Загалом 68 нардепів звернулись до уряду про підтримку громад.
"Вилучення реверсної дотації з бюджетів громад було зупинене 28 лютого 2022 року для збереження стійкості й спроможності громад, реверна дотація у 2025 році передбачена у 189 громад, більшість з яких – маленькі міста, селища та села", – йдеться у зверненні.
На їхню думку, збереження реверсної дотації та 64% ПДФО в дохідній частині бюджетів громад необхідне для спроможності утримувати інфраструктуру, пункти незламності та незалежне енергопостачання критичних обєктів тощо.
Пропозиції Асоціації міст України враховані в Бюджетних висновках. Кабміну було доручено розглянути до другого читання можливість зарахування у 2025 році до бюджетів територіальних громад ПДФО у розмірі 64% і визначитися із реверсною дотацією. Народна депутатка, заступниця голови бюджетного комітету Леся Забуранна завила, що пропозиція від парламентаріїв – залишати реверсну дотацію в регіонах і переглянути можливість не вилучати на місцях 4% додаткових ПДФО за рахунок компенсації різниці у тарифах.