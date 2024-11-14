Регіони масово закликають уряд не вилучати гроші з місцевих бюджетів

Вилучення частини коштів у вигляді реверсної дотації з обласних бюджетів погіршить їхній фінансовий стан, адже для них не передбачено компенсацію додаткових витрат на енергоносії у зв’язку з ростом тарифів на них. Про це написав очільник Львівщини та голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Максим Козицький.

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Він закликав Кабмін застосовувати єдині підходи до цього питання для усіх місцевих бюджетів, зокрема й обласних. Для Львівщини йдеться про 376 млн грн.

"Також не буде змоги співфінансувати видатки на потреби оборони країни, забезпечувати підготовку об’єктів критичної інфраструктури до роботи в зимовий період, облаштовувати місця для проживання внутрішньо переміщених осіб та забезпечувати інші першочергові видатки", – наголосив Козицький.

Нагадаємо, у проєкті закону про держбюджет на 2025 рік ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.

Низка голів великих і малих громад, народних депутатів та експертів вже виступили за збереження коштів реверсної дотації та 64% в бюджетах громад. Зокрема, їх підтримав голова Асоціації міст України Віталій Кличко. За його словами, "у Києва реверсу немає, немає і 64% ПДФО в київському бюджеті, тільки 40%".

Із заявами виступили мер Львова Андрій Садовий, мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, мер Дніпра Борис Філатов, до заяв приєдналися обласні ради та адміністрації - Харківщина, Львівщина, Дніпропетровська та Київська області.

Радниця голови Асоціації міст України Продан додала, що у проєкті держбюджету-2025 до другого читання передбачається забрати у громад 12,9 млрд грн. "Але бідним громадам не додали ні копійки базової дотації. Тому коли хтось говорить, що беруть у багатих для бідних, це неправда", – сказала вона.

Серед депутатів проти вилучення грошей у громад виступили, зокрема Павло Бакунець (представляє Львівщину), Андрій Пузійчук (Житомирщина), Микола Люшняк (Тернопільщина). Загалом 68 нардепів звернулись до уряду про підтримку громад.

"Вилучення реверсної дотації з бюджетів громад було зупинене 28 лютого 2022 року для збереження стійкості й спроможності громад, реверна дотація у 2025 році передбачена у 189 громад, більшість з яких – маленькі міста, селища та села", – йдеться у зверненні.

На їхню думку, збереження реверсної дотації та 64% ПДФО в дохідній частині бюджетів громад необхідне для спроможності утримувати інфраструктуру, пункти незламності та незалежне енергопостачання критичних обєктів тощо.

Пропозиції Асоціації міст України враховані в Бюджетних висновках. Кабміну було доручено розглянути до другого читання можливість зарахування у 2025 році до бюджетів територіальних громад ПДФО у розмірі 64% і визначитися із реверсною дотацією. Народна депутатка, заступниця голови бюджетного комітету Леся Забуранна завила, що пропозиція від парламентаріїв – залишати реверсну дотацію в регіонах і переглянути можливість не вилучати на місцях 4% додаткових ПДФО за рахунок компенсації різниці у тарифах.