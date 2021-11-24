Рисковые инвестиции: криптовалюта как способ вложения денег

Продолжая тему инвестиций, мы, конечно же, не могли обойти стороной такой популярный в мире инструмент инвестирования, как криптовалюты. На сегодня мировой крипторынок перевалил за $3 трлн.

Не так давно советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк озвучил цифры по Украине, и, как оказалось, в министерстве оборот криптовалют оценивают в 1 млрд грн в сутки. Советник подчеркнул, что это неофициальные цифры, так как рынок виртуальных активов пока не регулируется в Украине и официальных данных не существует. Также он добавил, что оборот рынка криптовалют превышает вложения в украинские ценные бумаги, за исключением облигаций внутреннего госзайма, в 50 раз.

В нашем спецпроекте Smart Investments, реализуемом в партнерстве с инвестиционной компанией Smart Holding, сегодня мы расскажем, чем отличаются криптовалюты, какую доходность они могут принести, а также какие риски есть на этом рынке.

В чем сила, крипта?

Самой выгодной и при этом самой непредсказуемой инвестицией за последнее десятилетие стали криптовалюты. Если в 2010 году Bitcoin торговался по курсу в $0,003 за штуку, то 20 октября его стоимость побила исторический рекорд и достигла максимума — $67 тыс.

По словам Евгения Нетребы, Associate в Chernovetskyi Investment Group, «инвестиции в криптовалюты сейчас у всех на слуху, что не удивительно, учитывая какой рост показывают отдельные коины (монеты). Но в целом этот рынок довольно сложный».

И прежде чем заходить в него с деньгами, эксперт рекомендует потратить время на изучение принципов операций с криптовалютами, а также вникнуть в существующие на рынке тренды. Это важно для того, чтобы понимать хотя бы базово конъюнктуру рынка и не действовать наугад, а выстроить стратегию и придерживаться её.

В свою очередь Дмитрий Томчук, основатель инвестфонда First Investment Step Online (FISON), говорит о том, что «вопреки здравому смыслу и логике финансов всех предыдущих веков криптовалюты продолжают существовать и развиваться. И выиграть здесь может только тот, кто досконально знает всю кухню, то есть 0,1% населения. Криптовалюта не отрегулирована и не закреплена документально, как это было с другими активами на протяжении веков. В мире инвестиций необходимо, чтобы каждая запятая была четко прописана, утверждена, подписана сторонами и имела обеспечение, то есть гарантировалась активами. С криптой такое невозможно, потому что ее даже не существует в физическом мире. Она существует в воображении людей».

И все же этот инструмент для инвестиций достаточно популярен в мире. Разберемся, с чего начать.

Начинаем с матчасти

Инвестирование в криптовалюты, как и в любой другой вид активов, должно начинаться с четкого осознания собственной инвестиционной стратегии и понимания инвестиционного инструмента, который вкладчик собирается включить в свой портфель.

«Без этих базовых пунктов инвестирование ничем не отличается от игры в казино. И не важно, речь идет о криптоактивах, недвижимости или ценных бумагах. Далее неплохо было бы задать себе вопросы: в чем моя сильная сторона как инвестора? Что позволяет мне видеть то, что не видят другие? Какова моя толерантность к риску в принципе?» — рекомендует Станислав Подъячев, преподаватель курса Блокчейномика в kmbs.

Его поддерживает Михаил Ритчер, соучредитель MRP и Wotan. По его словам, любое инвестирование начинается с изучения актива: «Разберитесь, что такое блокчейн, криптовалюта, токен, в чем между ними разница, для чего используется и как применяется. Далее изучаете суть криптопроектов: зайдите на сайт проекта, посмотрите, какой продукт он предлагает, оцените, насколько он будет востребован, и только после этого принимайте решение об инвестировании».

На сегодня наиболее привлекательными являются инфраструктурные криптопроекты. Среди них Ethereum, Bitcoin, Solana, Polkadot, the Graph. Это те криптовалюты, которые можно держать долгосрочно в портфеле. Эксперты рекомендуют инвестировать только в проверенную временем цифровую валюту и не доверять слишком привлекательным предложениям, которые обещают большие выгоды.

«Ключевым фактором при выборе криптовалюты, кроме привлекательности самого проекта, является частота обновлений кода со стороны разработчиков и размер сообщества, которое пользуется данным проектом и продвигает его», — уточняет Ритчер.

Когда криптовалюта для инвестирования выбрана, можно приступать к её покупке. Определите, какая биржа дает возможность купить нужные криптовалюты, и откройте на ней счет. Счет открывается удаленно. Из документов необходимы паспорт и код. В Украине криптоактивы можно купить через биржи и обменные сервисы. Но, как предостерегает Сергей Чуйкин, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital, необходимо различать «белые» и «серые» платформы, и нужно понимать, что на рынке сейчас преобладают «серые» игроки, которые никем не регулируются и не контролируются.

«Соответственно, в случае проблем у вас вряд ли получится вернуть свои деньги. В случае „белых“ решений у вас, как правило, потребуют документы для идентификации и подтверждения происхождения средств», — порекомендовал эксперт.

Среди бирж стоит рассмотреть мировые (Binance, Bitfinex, Huobi, Whitebit) или локальные (Kuna). Обменников тоже есть большое количество (BtcSale, Number1, BitBong, WorldChange и др.). Пополнить свой счет на бирже можно банковской картой или другими криптовалютами.

А что по доходности?

Есть два источника дохода при инвестировании в криптовалюту: увеличение капитализации цифровой валюты (рост цены) и получение прибыли от займа крипты. Отдельным источником можно выделить майнинг криптовалюты, который тоже делится на два типа: использование оборудования (процессоры, платы, видеокарты) или же хранение ноды блокчейна (ПО, позволяющее взаимодействовать с сетью) на сервере и использование её для подтверждения транзакций.

«Наиболее простым и доступным источником получения прибыли от криптовалюты является покупка её на бирже и удержание в портфеле. Обычно рост происходит достаточно быстро (до квартала), но лучше рассчитывать на горизонт инвестирования от одного года. Доходность инвестиций может составить несколько сотен процентов. Согласно оценке, до 2025 года криптовалютный рынок вырастет в пять раз, поэтому вложение в инфраструктурные криптопроекты даст в среднем такую доходность», — подсчитывает Михаил Ритчер.

Если речь идет о том, за сколько времени условная тысяча долларов, инвестированная в криптоактивы, принесет 5-7%, которые банк готов заплатить за год, то это может быть диапазон от одного дня до бесконечности (если вы купили токены проекта, который прекратил существование).

«Конечно, можно инвестировать и в сам криптоактив, получая доход в нем же, а не в фиатной валюте. Разные стратегии приносят от одного до сотен процентов в месяц. Но нужно помнить, что чем больше доходность, тем выше риск потерять все», — говорит Подъячев.

Кто не рискует, тот...

Интересен также вопрос: от чего зависит цена на крипту и как эту цену отслеживать? Эксперты говорят, что цена зависит от баланса спроса и предложения.

«ЕС, США и Китай наперегонки печатают деньги. Никто не хочет проиграть в этой адской гонке. В итоге проиграют, естественно, те, кто держит валюту. В этой ситуации инвестиции в крипту с алгоритмически заданным ограничением эмиссии, несмотря на огромные риски новых технологий, не кажутся таким уж экзотическим инструментом», — считает Станислав Подъячев.

По мнению Сергея Чуйкина, «отслеживать необходимо не цену, а суть и развитие самого проекта, который стоит за этими монетами. Читать новости, следить за всеми изменениями, изучать их сайты, whitepaper и т.д.».

Многие эксперты советуют рассматривать криптовалюты как часть инвестиционного портфеля (5-10%) и учитывать, что этот актив очень непредсказуемый, а потому и рисковый.

«Инвестируйте в любые высокорисковые активы только сумму, которую вы готовы безболезненно потерять. Или забыть о ней на долгий срок. Меньше смотрите новости и Тик-ток, больше читайте книг и занимайтесь образованием в сфере инвестиций. Образование — это то, что никто никогда у вас не отнимет», — рекомендует Подъячев.

Более того, стоить помнить, что криптоактивы остаются такой сферой, которая недостаточно регулируется законодательством. Далеко не во всех странах цифровая валюта признана законным платежным средством. Впервые в истории биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре. Случилось это относительно недавно — в начале сентября 2021 года. В этой центральноамериканской стране криптовалюта принимается в качестве платежного средства наравне с долларом США. В том или ином виде цифровые валюты легализованы в таких странах, как США, Япония, Великобритания, Канада, Эстония, Австралия и др. В некоторых странах крипта вообще запрещена на законодательном уровне (Китай, Непал, Боливия, Бангладеш, Вьетнам, др.).

Согласно данным отчета Национального бюро экономических исследований (NBER), на конец 2020 года посредники, например, криптобиржи, контролировали около 5,5 млн биткоинов, физлица — 8,5 млн биткоинов. А треть мирового объема этой криптовалюты находится в руках у 10 тысяч инвесторов.

В Украине же 8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла Закон «О виртуальных валютах», позволяющий легализовать рынок криптовалют. Но немногим позже президент Владимир Зеленский ветировал его.

Поэтому эксперты пока с опаской комментируют данный инструмент для инвестирования. «Криптовалюты — это не только новые технологии, которые иногда дают сбой. Это и новые правоотношения. Китай, к примеру, запретил использование криптовалют. Другие правительства, ошалев от собственной безнаказанности последние полтора года, могут поступить аналогично. Вспомните, к примеру, США в начале ХХ века. Там под угрозой десятилетнего тюремного заключения правительство обязало граждан сдать все золото по цене, в несколько раз ниже рыночной, запретив его свободный оборот. Где гарантия, что аналогичный сценарий не повторится с криптовалютами?» — задается вопросом Станислав Подъячев.

Его мнение поддерживает и Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital: «Высокая волатильность котировок для криптовалют создаёт возможность для спекулятивной игры как на повышение, так и на понижение. Выражая частное мнение, могу констатировать, что торговля так называемыми цифровыми монетами является абсолютно непредсказуемой и в основном зависит не от фундаментальной оценки технологии, которая предлагается той или иной цифровой монетой, а зависит от всплеска и спада спроса на криптоактивы. На данном этапе развития блокчейн-технологий цифровые монеты часто становятся инструментом для создания высокой капитализации такой цифровой монеты без привязки к её возможному применению в экономической реальности».

С большим оптимизмом смотрит в будущее криптовалют Михаил Ритчер, соучредитель MRP и Wotan: «В целом текущие криптовалюты будут признаны нематериальными активами, а купить их будет можно точно так же, как и любую ценную бумагу — на бирже. В то же время центральные банки стран уже внедряют электронную валюту вместо наличных денег, и они и будут признаны как основная валюта».

Ну и напоследок, как отметил Станислав Подъячев, «криптовалюты — это шанс общества на иную организацию, более справедливую финансовую систему. Поэтому владение криптовалютами — это не про инвестиции. А про то, ощущает ли человек себя частью этой несправедливой системы, где правят зажравшиеся чиновники и банкиры, или готов стать частью чего-то нового».

К тому же, по прогнозам основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао, в будущем стоимость Bitcoin может вырасти до $100 тыс. Поэтому не пытаться на этом сыграть, не создавать условий для развития криптовалюты, ее майнинга — значит, упускать огромные возможности.

Но, опять же, нужно помнить о том, что цифровая валюта — это больше про хайп. Как только хайп падает, цены на криптовалюты уходят в пике вслед за ним. Из последних примеров — криптовалюта SQUID, которую создали на хайпе сериала «Игра в кальмара», в первый день показала рост почти в девять раз и упала на 99% в следующие пару дней.

Анастасия Пламенная

Словарь терминов, встречающихся в тексте