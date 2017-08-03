Российский "Сбербанк" не сможет продать украинскую дочку: Белорусы отозвали свое предложение

03 августа 2017, 17:57
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Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал свою заявку на приобретение украинского "Сбербанка"

Увеличить картинку Фото: 24СМИ

Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала из Нацбанка заявку на приобретение украинского "Сбербанка". Об этом сообщили в компании, передает агентство "Интерфакс-Запад".

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк" для того, чтобы сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах, над которыми работаем", — сказал представитель VP Capital.

"Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", — отметил представитель VP Capital. В компании подчеркнули, что заявка была отозвана по собственной инициативе компании.

Напомним, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ в конце июля отказался одобрить приобретение существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк".

"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины", — сообщили тогда в Нацбанке.

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Теги: банки , сбербанк , нбу

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