Российский "Сбербанк" не сможет продать украинскую дочку: Белорусы отозвали свое предложение

Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала из Нацбанка заявку на приобретение украинского "Сбербанка". Об этом сообщили в компании, передает агентство "Интерфакс-Запад".

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк" для того, чтобы сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах, над которыми работаем", — сказал представитель VP Capital.

"Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", — отметил представитель VP Capital. В компании подчеркнули, что заявка была отозвана по собственной инициативе компании.

Напомним, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ в конце июля отказался одобрить приобретение существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк".

"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины", — сообщили тогда в Нацбанке.