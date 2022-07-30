Розхитування ситуації з курсом під час війни для отримання додаткової маржі неприпустимо, - НБУ

Голова ради Національного банку України Богдан Данилишин прокоментував заборону обмінникам вивішувати курс валют поза касами. Про це Данилишиннаписав на Facebook.

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"Монетарний регулятор в умовах війни зацікавлений у дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів НБУ. Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни для отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим", – написав Данилишин.

За його словами, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою.

"У цих умовах це виправданий крок. Отже, жодних підстав для валютної паніки немає. Ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються", - написав Данилишин.

За його словами, після рішення НБУ послабити курс гривні на 25%, економіка отримала фундаментально адекватний рівень обмінного курсу, що посилює стійкість фінансових ринків.

Відновлення експортних постачань зернових через морські порти та посилення зовнішньої фінансової підтримки України будуть додатковими факторами зміцнення фінансової стабільності країни.

Нагадаємо, 29 липня НБУ заборонив небанківським фінустановам та операторам поштового зв'язку, які мають ліцензію на торгівлю валютою, інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют у будь-якій формі поза касами відповідної установи.

Водночас зазначені зміни не стосуються банків, оскільки на сьогоднішній день регулятор практично не фіксує щодо них зловживань у сфері готівкового обміну валют. Однак у НБУ наголошують, що у разі виявлення таких зловживань аналогічне регулювання буде запроваджено і для них.