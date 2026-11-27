Комісії за перекази в євро після приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) можуть відрізнятися від раніше названих 0–5 євро, про які повідомляло Міністерство фінансів. Ці суми – це лише приблизні орієнтири, взяті з тарифів європейських банків. Остаточну вартість переказів встановлюватимуть самі банки. Про це Мінфін повідомив Dilo у відповіді на запит редакції.

10 листопада Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, який потрібен для вступу України до SEPA. У той же день Мінфін заявив, що міжнародні перекази коштуватимуть від 0 до 5 євро, гроші надходитимуть майже миттєво, а українці та бізнес зекономлять на комісіях 70–100 млн євро на рік.

Наскільки ці прогнози точні, і чи можуть підприємці зараз очікувати такі тарифи?

Президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов у коментарі для Dilo сказав, що комісії до 5 євро можливі для деяких операцій, але зараз не можна назвати цю суму максимальною. Підприємства часто витрачають на купівлю євро більше, ніж на сам переказ.

Редакція запитала у Мінфіну, як розрахували прогнозовані тарифи і які витрати включили.

Що насправді означають комісії 0–5 євро

У Мінфіні сказали, що під час підготовки прогнозів відомство використало дослідження Світового банку, Європейської комісії, аналітичних центрів та досвід країн, які вже приєдналися до SEPA.

Діапазон 0–5 євро відображає типові роздрібні тарифи європейських банків:

- 0–1 євро за переказ через онлайн-банкінг;

- 3–5 євро за переказ у відділенні банку;

- 0 євро за надходження грошей.

"Ці показники не є середнім або максимальним тарифом, який встановлюють адміністративно", повідомили в Мінфіні.

Орієнтовні тарифи стосуються звичайних і миттєвих банківських переказів у євро. Для великих корпоративних платежів банки часто встановлюють інші тарифні пакети.

Мінфін також підтвердив, що прогноз не включає витрати на обмін валюти, обслуговування рахунку та додаткові банківські послуги.

На це раніше звертав увагу Наумов. Якщо підприємство купує 20 000 євро для оплати товару, різниця в курсі на 0,5% дає додаткові витрати 100 євро порівняно з кращим курсом. У такій ситуації навіть безкоштовний переказ не дає підприємству найвигіднішої суми.

Звідки взялася оцінка економії до 100 млн євро

Якщо тарифи українських банків на майбутнє ще не визначили, як тоді порахували річну економію для країни?

У відповіді на запит Dilo Мінфін навів розрахунки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). У травні 2025 року провідний науковий співробітник інституту Віталій Кравчук підготував аналітичну записку "Рух України до приєднання до платіжних схем SEPA".

Щоб оцінити можливу економію, автор взяв статистику міжнародних розрахунків України, тарифи чотирьох українських банків і дослідження про вартість переказів між країнами ЄС та Західних Балкан.

Сам автор дослідження вказує, що оцінка у 70-100 млн євро приблизна. Вона розрахована за умови, що обсяги платежів не зміняться. Реальна економія залежатиме від майбутніх банківських тарифів, структури переказів і темпів впровадження стандартів SEPA.

У документі немає такого розрахунку, щоб за ним можна було самостійно отримати підсумкову суму. Економія у 100 млн євро — це приблизна сума можливих вигод від приєднання до SEPA, а не обіцяний результат.

Коли стане відома реальна вартість переказів

На запит Dilo про те, чи можна обмежити банківські комісії, як це зробила Чорногорія, Мінфін відповів, що цим займається Національний банк України. У міністерстві не сказали, чи радилися з НБУ про такі обмеження.

Мінфін окремо пояснив прогноз щодо швидкості переказів. Звичайні SEPA-перекази зараховують гроші не пізніше наступного робочого дня. Щоб гроші приходили за кілька секунд, банки повинні підключитися до схеми миттєвих платежів SEPA Instant.

За даними НБУ, які наводить Мінфін, технічна інтеграція банків у разі самостійного підключення може зайняти від 6 до 12 місяців. Цей період починають рахувати після того, як Європейська платіжна рада схвалить заявку України, а не після ухвалення потрібних законів.

Таким чином, Мінфін і представники банківського сектору сходяться на тому, що остаточні тарифи визначатимуть банки. Від них значною мірою залежатиме й те, скільки грошей українці та бізнес зможуть заощадити.