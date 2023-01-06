Скільки податків Українці сплатили в державний бюджет в 2022 році

Українські громадяни та бізнес разом минулого року сплатили в державний бюджет понад 900 млрд грн. Про це 6 січня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"Підбиваючи підсумки 2022 року, хочу подякувати українському бізнесу, який сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у мирний 2021 рік. Ваша стійкість, патріотизм, адаптивність і соціальна відповідальність дозволили втримати економіку України на плаву", — відзначив прем’єр-міністр.

Ще 425 млрд було сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Близько 1 трлн грн Київ отримав від міжнародних партнерів.

Шмигаль резюмував, що загалом найбільшу суму фінансової допомоги Україна отримала від США — 410 млрд грн, ще 390 млрд грн — від країн Європейського Союзу та його інституцій разом із Європейським інвестиційним банком. Від Канади Україна отримала 60 млрд грн, Великої Британії — 35 млрд грн, від Японії — 17 млрд грн.

МВФ надав України 88 млрд грн, Світовий банк — 34 млрд грн. За рахунок випуску військових облігацій Україна залучила майже 600 млрд грн.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Раді 28 грудня зауважив, що наявна податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та тих, хто їх збирає. Тому очільник держави закликав шукати консенсус для її покращення.

Згодом в Офісі Президента України заявили, що обговорюють новий вид податку, який направлять на фінансування Збройних сил.

Джерело фото: ua.depositphotos.com