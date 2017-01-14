Собственники Финбанка намерены ликвидировать банк в феврале

14 января 2017, 13:34
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1 февраля акционеры Финбанка планируют рассмотреть вопрос о его ликвидации по инициативе собственников

Собственники Финбанка намерены ликвидировать банк в феврале | Банки | Дело Увеличить картинку

На собрании 1 февраля акционеры Финбанка планируют рассмотреть вопрос о его ликвидации по инициативе собственников. Об этом говорится в повестке дня собрания в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Во время собрания акционеров планируется избрать ликвидационную комиссию, утвердить порядок и сроки ликвидации банка.

Напомним, что Финбанк в прошлом году получил 23,5 млн грн убытка, о чем сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР. В 2014 году убыток банка достигал 32,7 млн грн. На конец 2015 года банк имел активов на 764,2 млн грн. Кредитный портфель банка на конец года составил 735,8 млн грн, обязательства финучреждения составили 590,7 млн грн.

Напомним также, основным собственником Финбанка является бизнесмен Александр Грановский, ему принадлежит 79,6% акций. Раньше банком он владел совместно с бизнес-партнером Борисом Кауфманом.

Отметим, что на 10 января 2017 физическими лицами — владельцами существенного участия в ПАО "Платинум Банк", которого на этой неделе признали банкротом, является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой. Национальный банк признал их владельцами существенного участия на основе анализа операций банка.

Кроме того, Борис Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении, поданном в Национальный банк.

По материалам: "Дело"
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Теги: банки , ликвидация , нбу

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Собственники Финбанка намерены ликвидировать банк в феврале | Банки | Дело
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