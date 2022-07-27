США надали $500 млн для підтримки України та інших постраждалих країн від російської війни

Сполучені Штати Америки виділили Європейському банку реконструкції та розвитку 500 мільйонів доларів для підтримки українських підприємств і держпослуг, а також країн, які постраждали від війни, яку Російська Федерація розв'язала на території України.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"Цей внесок підтверджує нашу підтримку народу України, який захищає свою країну від неспровокованої та невиправданої війни Росії. Це сигнал нашої солідарності з країнами, які постраждали від війни за вибором Путіна, яка посилила продовольчу безпеку та підвищила ціни на енергію в усьому світі, особливо в країнах, що розвиваються", - помічник міністра міжнародної торгівлі та розвитку Алексія Латортю.

Зазначається, що це фінансування підтримає негайне реагування на кризу головним чином в Україні, включаючи:

потреби енергетичної безпеки;

продовольчої безпеки, включаючи життєво важливу інфраструктуру транспорту та логістики, а також пряме фінансування фермерів та експортерів;

підтримка вразливих верств населення та внутрішньо переміщених осіб.

У Мінфіні наголосили, що внесок США залучить щонайменше 1 мільярд доларів інвестицій ЄБРР, які допоможуть відновити економічну активність за допомогою інструментів розподілу ризиків та мобілізації інших донорів.

Зокрема, це фінансування також підтримає гранти технічної допомоги для підтримки малого та середнього бізнесу, покращення бізнес-середовища та пом’якшення ризиків продовольчої та енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 26 липня ухвалив звернення до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання України "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону 2022/23.