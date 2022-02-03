Стали чаще брать кредиты: количество долгов украинцев выросло почти на 30% за год

В 2021 году количество новых долгов украинцев выросло на 1,5 миллиона. Их общее число увеличилось почти на треть (на 29%), сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

В Едином реестре должников интенсивнее всего увеличивается количество долгов физлиц по кредитами, а также перед компаниями и организациями. Этот показатель вырос на 47%, или на 567 тысяч долгов.

На втором месте по количеству задолженностей коммуналка. Число новых долгов украинцев за ЖКУ выросло на 41%, или на 140 тысяч долгов, за 2021 год. В целом по состоянию на 1 декабря 2021 года общая задолженность за коммуналку превысила 72 миллиарда гривен.

Кроме того, значительно увеличилось количество долгов по делам об административных правонарушениях — на 35%, или на 285 тысяч штук.

По количественному показателю лидируют следующие категории:

задолженность перед банками, компаниями и организациями — более 1,761 млн долгов (27% от общего количества долгов);

задолженность перед государством — более 1,629 млн долгов (25%);

штрафы за нарушение ПДД — более 1,327 млн долгов (20%).

"Попадание в реестр должников может повлечь за собой ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокирование средств на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов", — предупреждают в "Опендатабот".

Отметим, что когда банк относит кредит к безнадежным, то он может продать его. Таким образом хотел поступить государственный ПриватБанк, однако, по информации СМИ, суд наложил запрет на действия с портфелем долгов физлиц перед ПриватБанком, по которому на американской торговой площадке должен был пройти аукцион.

Такие кредиты продают коллекторам. Стоит отметить, что в июле 2021 года Национальный банк Украины утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации и профессиональной пригодности их руководителей и работников.