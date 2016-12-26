Стало известно, кто будет руководить ПриватБанком

26 декабря 2016, 14:50
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В состав правления ПриватБанка войдет много "приватовцев"

Стало известно, кто будет руководить ПриватБанком | Банки | Дело Увеличить картинку

В ПриватБанке рассказали, кто будет руководить новым госбанком.

Согласно сообщению пресс-службы банка, первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков. Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина.

Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов. Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитич, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности ПриватБанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями. Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".

Руководителем Казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук. Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "аудит" ПриватБанка будет руководить Вячеслав Ветлужский.

Напомним, возглавляет правление экс-министр финансов Александр Шлапак. Еще на прошлой неделе со стороны Минфина звучали обещания озвучить полный состав правления, но на пресс-конференции новый глава банка ограничился характеристикой "молодая и профессиональная команда", не раскрывая имена новоназначенного руководства.

По материалам: "Дело"
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Теги: приватбанк, банки

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Стало известно, кто будет руководить ПриватБанком | Банки | Дело
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