Суд арестовал активы экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго

15 февраля 2017, 19:11
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Ранее суд разрешил следователям получить доступ к информации о счетах компаний Жеваго в Ощадбанке, Проминвестбанке и ПриватБанке

Суд арестовал активы экс-владельца банка Увеличить картинку

Печерский районный суд арестовал активы Константина Жеваго по ходатайству ГПУ, сообщает FinClub.

Суд принял решение арестовать недвижимость ПАО "Стахановский вагоностроительный завод", которая находится в Стаханове Луганской области (неподконтрольная власти территория), а именно: квартиру, имущественный комплекс, общежитие и санаторий-профилакторий "Аист".

Арестован целостный имущественный комплекс в Токмаке Запорожской области, принадлежащий ПАО "Токмакский кузнечно-штамповочный завод", а также имущество ЧАО "Росава": нежилые здания в Белой Церкви Киевской области.

Арестована недвижимость ПАО "АвтоКрАЗ" в Кременчуге Полтавской области: здания производственного комплекса ОАО ХК "Автокраз", городской автозаводской поликлиники, автотехнического техникума, имущественного комплекса очисных сооружений, здание общежития № 9, квартиры, прачечная детских заведений, здание дворца культуры и другие объекты.

В материалах суда говорится, что департамент по расследованию особенно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры проводит досудебное расследование уголовного производства № 12015100010000279 от 12 января 2015 года по подозрению ряда лица в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (соучастие в преступлении; присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением; злоупотребление властью или служебным положением).

По материалам: Финансовый клуб
Раздел: >
Теги: банки , банк финансы и кредит

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