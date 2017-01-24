Суд признал законной продажу банком "Михайловский" кредитов на 680 млн грн

1 24 января 2017, 11:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Финкомпании утверждают, что должники банка теперь должны платить им

Суд признал законной продажу банком Увеличить картинку

Высший административный суд подтвердил законность договора Банка "Михайловский" с ФК "Плеяда", пишет Finclub.

Высший административный суд Украины отклонил кассационные жалобы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Банка "Михайловский" на решения административных судов предыдущих инстанций по данному делу.

Пресс-служба компании напоминает, что 10 августа Окружной административный суд Киева принял решение по делу № 826/8273/16, которым признал неправомерным и отменил приказ уполномоченного лица Фонда на осуществление временной администрации в Банке "Михайловский" о ничтожности договора факторинга № 1905 от 19 мая.

"Судебными решениями подтверждено, что ФК "Плеяда" законно купила права требования по кредитным договорам Банка "Михайловский", в связи с чем платежи по кредитным договорам больше не должны уплачиваться банку", — говорится в сообщении пресс-службы ФК "Фагор".

Напомним, Фонд гарантирования после введения временной администрации в Банке "Михайловский" сообщил о схемах по привлечению средств в финучреждение. С ноября 2014-го по 18 мая 2016-го физические лица в помещениях Банка "Михайловский" вносили деньги в пользу двух финкомпаний, "Инвестиционно-расчетный центр" и "Кредитно-инвестиционный центр", по договорам финансового займа.

В то же время банк заключил договор переуступки права требования с двумя другими компаниями — "Плеяда" и "Фагор", передав им кредитные договора на более чем 680 млн грн.

По материалам: "Дело", Финансовый клуб
Раздел: >
Теги: банки , банк михайловский , суд

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Суд признал законной продажу банком
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии - 1
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.33
EUR EUR - - 29.29
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.06 12.8
Киевская область 21.68 11.62
Львовская область 21.6 12.1
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Экс-руководители ПриватБанка запустили IT-компанию Экс-руководители ПриватБанка запустили IT-компанию Аудитом государственного ПриватБанка займется EY Аудитом государственного ПриватБанка займется EY PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ
Все новости
Комментируемые
1 Суд признал законной продажу банком "Михайловский" кредитов на 680 млн грн 1 2 Набсовет ПриватБанка возглавил турецкий финансист 3 PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ 4 Банки не будут обязаны страховать все залоги до 2019 года 5 Аудитом государственного ПриватБанка займется EY
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.