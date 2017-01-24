Суд признал законной продажу банком "Михайловский" кредитов на 680 млн грн

Высший административный суд подтвердил законность договора Банка "Михайловский" с ФК "Плеяда", пишет Finclub.

Высший административный суд Украины отклонил кассационные жалобы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Банка "Михайловский" на решения административных судов предыдущих инстанций по данному делу.

Пресс-служба компании напоминает, что 10 августа Окружной административный суд Киева принял решение по делу № 826/8273/16, которым признал неправомерным и отменил приказ уполномоченного лица Фонда на осуществление временной администрации в Банке "Михайловский" о ничтожности договора факторинга № 1905 от 19 мая.

"Судебными решениями подтверждено, что ФК "Плеяда" законно купила права требования по кредитным договорам Банка "Михайловский", в связи с чем платежи по кредитным договорам больше не должны уплачиваться банку", — говорится в сообщении пресс-службы ФК "Фагор".

Напомним, Фонд гарантирования после введения временной администрации в Банке "Михайловский" сообщил о схемах по привлечению средств в финучреждение. С ноября 2014-го по 18 мая 2016-го физические лица в помещениях Банка "Михайловский" вносили деньги в пользу двух финкомпаний, "Инвестиционно-расчетный центр" и "Кредитно-инвестиционный центр", по договорам финансового займа.

В то же время банк заключил договор переуступки права требования с двумя другими компаниями — "Плеяда" и "Фагор", передав им кредитные договора на более чем 680 млн грн.