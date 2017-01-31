Суд разрешил задержать экс-главу банка "Михайловский"

31 января 2017, 12:50
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Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления ему нового подозрения

Суд разрешил задержать экс-главу банка Увеличить картинку

По ходатайству прокуратуры Киева суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский" Игоря Дорошенко для дальнейшего решения вопроса об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в пятницу, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления ему нового подозрения (кроме хищения имущества дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства).

После проверки информации о болезни Дорошенко, предоставленной его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации.

В настоящее время органы прокуратуры и СБУ принимают меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнения решения суда о его задержании.

Как сообщил Дорошенко в Фейсбуке, в настоящее время он находится в больнице.

"С четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в том числе по информированию соответствующих инстанций, я и адвокаты выполняем (проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием соответствующих подтверждающих документов)", — написал он во вторник.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: банк михайловский , банки , сбу

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