Торік було укладено 5,3 млн кредитних договорів. В середньому, за місяць українці брали майже півмільйони мікропозик. Загальна сума нових виданих мікрокредитів знизилась майже утричі, до 23,9 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що сума боргів за мікрокредитами скоротилася на 5 млрд грн — з 13,1 млрд грн на початок минулого року до 8,05 млрд грн на початок 2023.

Більш ніж половина від загальної суми, на яку зменшився борг українців перед МФО, припадає на друге півріччя — 3,4 млрд грн або ж 67%.

Загалом у 2022 році МФО видали майже утричі меншу суму позик. З 65,1 млрд грн у 2021 році загальна сума нових виданих мікрокредитів скоротилася до 23,9 млрд грн.

У той самий час середня сума кредиту за 2022 рік майже не змінилась та становила 4439 грн. Це лише на 3% менше, аніж у 2021 році.

Загалом торік було укладено 5,3 млн кредитних договорів. В середньому, за місяць українці брали майже півмільйони мікропозик. Для порівняння, у 2021 в середньому укладалося 1,1 млн договорів на місяць.

"Попри те, що загальна заборгованість зменшується, кількість мікропозик знову почала рости на кінець року, у 4 кварталі. Тоді було зафіксовано на 30% більше нових договорів та удвічі більша сума виданих коштів у порівнянні з 3 кварталом. Зросла й середня сума кредиту — з 3,5 тисяч грн до 4,1 тисяч грн", - зауважують аналітики.

Вони додають, що з 690 фінансових компаній, які подали звітність за 2022 рік, третина або ж 221 організація закінчили рік зі збитками у 3,16 млрд грн.

Найбільші збитки у компанії "Є гроші ком", до топ-3 також потрапили "Маніфою" та "ФК Лемурія".

Як раніше повідомляли в Опендатабот, за рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн, що у 35 разів більше проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.