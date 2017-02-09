Таскомбанк и ПУМБ претендуют на активы Платинум Банка

ТАСкомбанк и Первый украинский международный банк (ПУМБ) заинтересованы в покупке активов неплатежеспособного Платинум Банка и сейчас проводят их оценку, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.

По его словам, потенциальные покупатели интересуются, в первую очередь, розничным портфелем банка.

"Если предложения банков будут выше, чем оценочная стоимость независимых оценщиков, то может быть такая операция и состоится", — отметил Ворушилин.

Ранее Фонд гарантирования сообщал, что два потенциальных инвестора подали заявки на ознакомление с финансовой отчетностью и документами неплатежеспособного Платинум Банка.