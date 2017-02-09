Таскомбанк и ПУМБ претендуют на активы Платинум Банка

09 февраля 2017, 14:14
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Если предложения банков будут выше, чем оценочная стоимость независимых оценщиков, то может быть операция по продаже активов состоится

Таскомбанк и ПУМБ претендуют на активы Платинум Банка | Банки | Дело Увеличить картинку

ТАСкомбанк и Первый украинский международный банк (ПУМБ) заинтересованы в покупке активов неплатежеспособного Платинум Банка и сейчас проводят их оценку, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.

По его словам, потенциальные покупатели интересуются, в первую очередь, розничным портфелем банка.

"Если предложения банков будут выше, чем оценочная стоимость независимых оценщиков, то может быть такая операция и состоится", — отметил Ворушилин.

Ранее Фонд гарантирования сообщал, что два потенциальных инвестора подали заявки на ознакомление с финансовой отчетностью и документами неплатежеспособного Платинум Банка.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: таскомбанк , пумб , банки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Таскомбанк и ПУМБ претендуют на активы Платинум Банка | Банки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.91
EUR EUR - - 28.7
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.04 12.15
Киевская область 22.17 10.96
Львовская область 22.04 11.88
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.