Тигипко покупает "Украинский лизинговый фонд"

Сергей Тигипко договорился о покупке компании "Украинский лизинговый фонд". Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник.

В ТАСкомбанке не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. А в "Украинском лизинговом фонде", получив запрос FinClub, сообщили о своих планах. "Последние несколько лет компания активно развивала розничное направление, ориентируясь на малый и средний бизнес. Мы и в дальнейшем будем придерживаться выбранного направления. Акцент делаем на работу с дилерами и импортерами автомобилей и на создание кобрендинговых программ. На дальнейшее развитие компании и работу с клиентами и партнерами смена собственника не повлияет", — заявили в УЛФ.

По данным Украинской ассоциации лизингодателей, по итогам девяти месяцев 2016 года УЛФ занимал второе место по объему лизингового портфеля (2,82 млрд грн) и по показателю "объем нового бизнеса" (883,4 млн грн).

Как отмечает издание, существенная часть портфеля лизинговой компании — проблемная. "На старте УЛФ финансировал проекты, связанные с российским бизнесом, и тесно сотрудничал с Внешэкономбанком. Сейчас эти договоры не обслуживаются. Не исключено, что в сделку вошла только "хорошая" часть портфеля, либо же весь портфель был продан с очень хорошим дисконтом", — говорит один из собеседников на финансовом рынке.