Тигипко закрыл сделку по покупке Универсал Банка

Группа "ТАС" и Eurobank Group объявили о закрытии сделки по покупке-продаже Универсал Банка и приобретении группой "ТАС" дочернего банка международной группы, сообщается в совместном пресс-релизе группы "ТАС" и Eurobank Group.

Согласно сообщению, завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов — Антимонопольного комитета и Национального банка Украины.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в ноябре 2016 года разрешил экс-вице-премьер-министру по вопросам социальной политики Тигипко, являющемуся учредителем и основным акционером группы "ТАС", опосредованное приобретение Универсал Банка через компанию Bailican Limited.

Акционеры Универсал Банка на общем собрании 15 декабря приняли решение увеличить уставный капитал на 445 млн грн, или на 14,35% — до 3,548 млрд грн путем дополнительного выпуска акций.

Банк проведет частное размещение акций допвыпуска номиналом 10 грн, в ходе которого в состав его акционеров войдет компания Bailican Limited.

Универсал Банк (ранее — банк "Универсальный") основан в 1994 году. Его крупнейшим акционером к началу 2016 года являлся ERB New Europe Holding B.V. (Нидерланды, 99,9656%).