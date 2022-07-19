Тисне Нацбанк. Мінфін нарешті підняв дохідність по ОВДП

У вівторок, 19 липня, Мінфін на первинних аукціонах підвищив прибутковість річних гривневих ОВДП з 11% до 14%, але зберіг прибутковість паперів на коротші строки на рівні 9,5-10% річних, свідчать останні результати аукціону.

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Підвищення дохідності паперів – саме те, чого вимагав у міністерства Нацбанк, підвищивши облікову ставку до 20%, намагаючись тим самим зробити гривневі інструменти інвестування більш привабливими.

У Мінфіні ж підвищувати прибутковість ОВДП опісля підняття ставки регулятором не поспішали, оскільки згодом за облігації довелося б віддати покупцям набагато більше.

Загалом Мінфін на останньому аукціоні продав річні папери на 1,78 млрд грн, водночас міністерство відхилило 2 із 21 заявки на 3,5 млрд грн (за номіналом), у яких просили ставку до 18% річних.

Крім того, Мінфін відмовився від первинного розміщення дворічних паперів, попит на які становить всього 15,5 млн грн за ставками від 14,5% до 18% річних.

Сумарно на чотирьох результативних аукціонах із гривневих ОВДП у вівторок йому вдалося залучити 1,929 млрд грн. Для порівняння, тижнем раніше вдалося залучити 143,5 млн грн.

Крім того, Мінфін продав ще 6-міс. та 11-міс. доларові облігації на $32,14 млн за трохи підвищеними ставками, які він встановив минулого тижня – відповідно 4% та 4,5% річних, повністю задовольнивши весь попит.