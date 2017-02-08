Топ-менеджеры банка пытались украсть более 100 млн грн рефинансирования

Сотрудники СБУ совместно с Прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более ста миллионов гривень, выделенных Нацбанком на рефинансирование.

"Финансовое учреждение получило от НБУ сто двадцать миллионов гривень в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры", — отмечается в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Кроме того, осуществлялись операции по стоимости имущества банка, которое находилось в обеспечении по кредиту рефинансирования.

В ходе досудебного следствия установлено, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании.

Общая сумма денег присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 млн грн. Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования. Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.