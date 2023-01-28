Топ-управлінці та великі інвестори підтримують проєкт податкової реформи – спільна заява

Члени українського об’єднання лідерів бізнесу CEO Club Ukraine опублікували відкритого листа на підтримку впровадження антикорупційної податкової реформи, запропонованої Офісом президента України.

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Як зазначається у тексті спільної заяви, учасники клубу повністю підтримують ініціативу влади зі створення умов, за яких законослухняні підприємці посилять свою конкурентоспроможність на світових ринках, а корупція та схеми з “оптимізації” податків будуть не потрібні.

Серед головних переваг податкової реформи в CEO Club відзначають зниження ставок ПДВ, податків на доходи фізичних осіб та на прибуток компаній, а також посилення відповідальності за ухилення від сплати податків за умови одночасного обмеження дискреційних повноважень Державної податкової служби.

Завдяки цьому, йдеться в листі клубу, бізнес зможе залучити більший обсяг інвестицій, збільшити обороти та експортну виручку, підвищити зарплату співробітникам та створити додаткові робочі місця, а держава доб’ється значного рівня детінізації економіки та зниження корупції у фіскальних органах.

“Закликаємо владу продовжити консультації з бізнесом на тему конкурентної конфігурації податкової реформи”, – підсумували члени CEO Club у своїй заяві.

CEO Club Ukraine існує з 2011 року. Це клуб підприємців, топ-управлінців та інвесторів, які разом формують єдиний простір для розвитку, діалогу, взаємопідтримки та спільнодії в інтересах українського бізнес-простору.