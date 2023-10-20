Триває голосування за кращі фінтех-компанії та експертів фінансового ринку України PAYSPACE MAGAZINE AWARDS 2023

Перша премія PSM AWARDS відбулася у 2016 році в онлайн форматі, а вже у 2017 у форматі заходу. За роки проведення премії було подано 1704 заявки від компаній та експертів галузі фінтеху, а в голосуванні взяли участь більше ніж 580 000 користувачів.

Серед учасників минулих років такі компанії, як ПриватБанк, NovaPay, Monobank, Portmone, EasyPay, Payoneer та інші.

Цього року учасники змагатимуться за першість у 23 номінаціях:

Найкращий партнер бізнесу для прийому платежів онлайн

Найкращий сервіс для онлайн-платежів

Найкращий банк для ФОПів

Найкращий цифровий банк

Найкращий кредитний продукт для юридичних осіб

Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб

Найкращий банк-еквайєр

Найкращий сервіс транскордонних переказів

Найкращий партнер бізнесу у сфері міжнародних платежів

Найкращий сервіс із мікрокредитування

Найкращий техфін-проєкт

Найкращий процесинг

Найкраще рішення для приймання платежів офлайн

Стартап року

Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації в банках

Найкращий освітній проєкт у фінтеху

Найкращий чат-бот у фінтех

Найкраще фінтех-рішення для благодійності

Найкращий блокчейн-проєкт

Найкращий криптовалютний проєкт

Найкращий інвестиційний проєкт

Експерт року

Інфлюенсер року

Відкрите голосування триватиме до 30 листопада. Віддати свій голос можна за посиланням: https://psm7.com/awards-2023/nomination/

А вже в грудні ми дізнаємось переможців PaySpace Magazine Awards 2023 під час урочистої церемонії.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту [email protected]

*За підтримки Асоціації ЄМА, Європейської бізнес асоціації та Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній.