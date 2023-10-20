- Тип
- Пресреліз Пресреліз
- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Триває голосування за кращі фінтех-компанії та експертів фінансового ринку України PAYSPACE MAGAZINE AWARDS 2023
Перша премія PSM AWARDS відбулася у 2016 році в онлайн форматі, а вже у 2017 у форматі заходу. За роки проведення премії було подано 1704 заявки від компаній та експертів галузі фінтеху, а в голосуванні взяли участь більше ніж 580 000 користувачів.
Серед учасників минулих років такі компанії, як ПриватБанк, NovaPay, Monobank, Portmone, EasyPay, Payoneer та інші.
Цього року учасники змагатимуться за першість у 23 номінаціях:Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найкращий партнер бізнесу для прийому платежів онлайн
Найкращий сервіс для онлайн-платежів
Найкращий банк для ФОПів
Найкращий цифровий банк
Найкращий кредитний продукт для юридичних осіб
Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
Найкращий банк-еквайєр
Найкращий сервіс транскордонних переказів
Найкращий партнер бізнесу у сфері міжнародних платежів
Найкращий сервіс із мікрокредитування
Найкращий техфін-проєкт
Найкращий процесинг
Найкраще рішення для приймання платежів офлайн
Стартап року
Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації в банках
Найкращий освітній проєкт у фінтеху
Найкращий чат-бот у фінтех
Найкраще фінтех-рішення для благодійності
Найкращий блокчейн-проєкт
Найкращий криптовалютний проєкт
Найкращий інвестиційний проєкт
Експерт року
Інфлюенсер року
Відкрите голосування триватиме до 30 листопада. Віддати свій голос можна за посиланням: https://psm7.com/awards-2023/nomination/
А вже в грудні ми дізнаємось переможців PaySpace Magazine Awards 2023 під час урочистої церемонії.
Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту [email protected]
*За підтримки Асоціації ЄМА, Європейської бізнес асоціації та Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній.