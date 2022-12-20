- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
У державну власність перейдуть російські активи на сотні мільйонів гривень у галузі енергетики
Незабаром АРМА передадуть активи групи компаній російської "Татнафти". Передачею займається Державне бюро розслідувань (ДБР), яке до того ж розслідує діяльність енергетичної компанії VS Energy, що володіє низкою обленерго, повідомили у ДБР.
"Насамперед ідеться про енергетичну галузь, оскільки часто власниками стратегічних підприємств галузі є саме росіяни або підконтрольні їм структури", – зазначається в повідомленні.
Лише впродовж кількох останніх місяців ДБР провело велику роботу з передачі активів групи компаній російської "Татнафти" АРМА для здійснення заходів з управління ними.
Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів", - ідеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Що стосується VS Energy, то тут слідчі ДБР перевіряють причетність до компанії заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
"Активи компанії іншого колишнього депутата Держдуми РФ та олігарха Андрія Молчанова – підприємство "АЕРОК", також арештовані та передані до АРМА. Окрім цього, заблоковано міжнародний канал постачання комплектуючих для ПВК та об'єктів критичної інфраструктури Росії", – кажуть в ДБР.
ДБР також передало в управління АРМА 26 регіональних операторів газорозподільних систем.
У бюро нагадують, що в червні минулого року ДБР викрило масштабну схему безоплатної передачі Міненерго України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд грн.
Також в управління в АРМА передано скраплений газ, який хотіла протиправно реалізувати ПАТ "Укрнафта".
Нагадаємо також, що нещодавно ДБР завершило спеціальне розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова у справі про підготовку "Харківських угод", що сприяло агресії РФ.