У III кварталі активи фінкомпаній, ломбардів і страховиків зросли, а кредитних спілок – скоротилися

У III кварталі 2024 року обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх основних сегментах ринку, за винятком кредитних спілок.

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Про це повідомляє Національний банк України у своєму Огляді небанківського фінансового сектору.

Страховики

Активи страховиків ризикового страхування зросли на 6% порівняно з попереднім кварталом, незважаючи на вихід із ринку 14 компаній. У той же час активи страховиків життя залишилися майже незмінними.

Премії ризикових страховиків зростали два квартали поспіль (+12% до попереднього кварталу, +10% до III кварталу 2023 року). Страховики життя після спаду у II кварталі показали приріст на 10% порівняно з попереднім кварталом та на 9% рік до року.

Серед напрямків страхування лідерами залишаються транспортне та особисте страхування, які формують понад 80% премій і 90% виплат. Найбільший приріст у сегменті транспортного страхування зафіксовано за продуктом "Зелена картка".

За результатами січня-вересня 2024 року страховий сектор залишався прибутковим, однак шість компаній порушували нормативи платоспроможності. Три з них уже завершують добровільний вихід із ринку, а їхня частка в активах складає лише 2%.

Додамо, що до 1 липня 2024 року страхові компанії повинні були виконати вимоги щодо фінансового стану. Більшість їх виконала, і на сьогодні вони є прозорими і платоспроможними, а частина страховиків, яка ще не привела свою діяльність у відповідність, йде цим шляхом.

Кредитні спілки

Кількість кредитних спілок та їхні активи продовжили скорочуватися. Обсяг нових кредитів зменшився на 12%, що пояснюється сезонним спадом активності в сегменті аграрного кредитування. Споживчі кредити залишилися на рівні попереднього кварталу.

Кредитний портфель зменшився на 3% порівняно з попереднім кварталом та на 7% рік до року. Водночас середній рівень прострочених кредитів понад 90 днів знизився до 29%.

Попри операційні труднощі, кредитні спілки змогли покращити свої прибутки. На початок жовтня 2024 року шість спілок не дотримувалися нормативу капіталу, причому три з них уже залишили ринок.

Фінансові компанії та ломбарди

За даними Нацбанку, активи фінансових компаній зросли на 6,4%, хоча з ринку вийшли 40 установ, переважно за рішенням регулятора. Обсяги основних фінансових послуг зменшилися, за винятком роздрібного кредитування, яке зростало п’ятий квартал поспіль.

Державна компанія "Укрфінжитло", оператор програми "єОселя", заробила понад половину прибутку сегменту. Загалом близько 80% фінансових компаній залишалися прибутковими, забезпечивши рекордний фінансовий результат за останні три роки.

Ломбарди продовжили розвиток. Їхні активи та обсяги нових кредитів дещо збільшилися, а доходи від фінансових послуг зросли, забезпечуючи сегменту прибутковість.

Повідомляється, що частка небанківських фінансових установ у фінансовому секторі під наглядом НБУ збільшилася до 10,1%. Це свідчить про стабільне зростання ролі небанківських послуг в економіці України.

Додамо, у жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.