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У листопаді Мінфін залучив понад 80 млрд грн від розміщення держоблігацій
У листопаді 2024 року Міністерство фінансів України залучило 80,8 млрд грн в еквіваленті від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). З цієї суми 72,9 млрд грн отримано у гривнях, а 191 млн – у доларах США.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Загальна сума залучених коштів включає 48,4 млрд грн від військових облігацій, що підкреслює їх ключову роль у забезпеченні фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.
Кошти спрямовуються на підтримку сектору безпеки та оборони.
Повідомляється, що станом на 1 грудня 2024 року обсяг облігацій у обігу становить понад 1,81 трлн грн. Найбільшими власниками є комерційні банки (48,2%) та Національний банк України (37,5%). Частки фізичних осіб, юридичних осіб, нерезидентів, страхових компаній та територіальних громад становлять 4,0%, 7,9%, 1,3%, 1,1% і 0,04% відповідно.
Продовжує зростати інтерес фізичних осіб до інвестування в ОВДП: у листопаді їхній портфель збільшився на 3,5%, досягнувши 73 млрд грн.
Загальний обсяг військових облігацій, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, досяг 155,7 млрд грн, що вдвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.
Середньозважена дохідність у листопаді для облігацій у гривні становила 15,36%, а для доларових облігацій – 4,61%.
Нагадаємо, за 11 місяців 2024 року Мінфін залучив від розміщення ОВДП 523,2 млрд грн, а за весь період воєнного стану – 1,4 трлн грн. Рівень рефінансування за цей час досяг 162%, що свідчить про високу довіру інвесторів до державних облігацій.