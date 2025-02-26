У США планують "розморозити" деякі програми призупиненої допомоги Україні - ЗМІ

У Державному департаменті США складають список додаткових виключень із замороженої Дональдом Трампом зовнішньої допомоги для України. Це може відновити доступ до фінансування деяких програм, пов’язаних з безпекою.

Про це пише Politico, посилаючись на офіційного представника Держдепу.

Зазначається, що наразі незрозуміло, чи буде відновлено військове фінансування для України, яка щойно вступила в четвертий рік боротьби з російськими загарбниками.

Але будуть зроблені винятки для програм економічної допомоги, гуманітарного розмінування, контролю за наркотиками та охорони здоровʼя.

Як пише видання, з політичного погляду спроби розширити винятки для України вказують на розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як поводитися з Києвом.

Минулого тижня президент Дональд Трамп виступив із словесними образами проти президента України Володимира Зеленського, ведучи мирні переговори з Росією.

Офіційно в Держдепі США заявляють, що "програми, які служать інтересам нашої країни, триватимуть".

Наразі, як повідомляє видання, Юрію Кіму, головному заступнику помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, було доручено скласти список програм бюро та офісів департаменту, які стосуються України, у рамках зусиль щодо розширення виключень.

Згідно з документом, яке отримало Politico, винятки для програм допомоги України датуються щонайменше кінцем січня – через кілька днів після того, як адміністрація Трампа на 90 днів заморозила іноземну допомогу.

Запропоновані винятки також поширюються на рахунки, з яких фінансуються програми підтримки демократичних інститутів і громадянського суспільства в Україні. Це так звані внутрішні ініціативи перехідного періоду та фонди AEECA.

Крім цього, документ передбачає, що винятки не поширюватимуться на програми, спрямовані на просування різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI). Чи стосуються вони військової допомоги Україні – поки невідомо.

Також член Комітету із закордонних справ Сенату, сенаторка Жанна Шахін попросила Рубіо визначити пріоритетність програм, які дозволяють надавати допомогу Україні. Вона сказала, що на власні очі бачила, як замороження допомоги США завдало шкоди українцям під час нещодавнього візиту до України та Польщі.

"Це було сумно", — сказав Шахін, додавши, що заморожування допомоги "підриває наші національні інтереси".

Призупинення фінансування

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAIDотримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.