У Відні розпочала роботу місія МВФ по Україні: проаналізує підґрунтя для нової програми допомоги

У Відні 17 жовтня розпочала свою роботу місія Міжнародного валютного фонду по Україні, яка триватиме до 20 жовтня включно. Про це повідомляють у Національному банку України.

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Представники НБУ на чолі з головою регулятора Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з фондом", – наголосив Пишний.

В НБУ нагадують, що МВФ підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, у березні в межах інструменту екстреного фінансування (RFI) Україна отримала 1,4 мільярда доларів.

У жовтні МВФ надав додаткову підтримку обсягом 1,3 мільярда доларів США завдяки розширенню RFI для країн, що постраждали від продовольчої кризи, викликаної повномасштабним нападом Росії на Україну.

В Нацбанку підкреслюють, що нова програма макрофінансової допомоги Україні стане важливим етапом у її відносинах з фондом та сигналом іншим партнерам для розширення вже їхньої допомоги Україні.

Нагадаємо також, що днями президент Володимир Зеленський ініціював створення міжнародного механізму фінансової допомоги Україні. Як зазначила голова МВФ Крістаіна Георгієва, вже найближчим часом буде скликано міжнародний форум для вирішення цієї проблеми.

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