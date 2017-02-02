Убытки ПриватБанка составили 135 млрд грн

02 февраля 2017, 15:44
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После формирования резервов под все нерабочие кредиты ПриватБанк получил убыток в размере 135 млрд грн

Убытки ПриватБанка составили 135 млрд грн | Банки | Дело Увеличить картинку

Национализированный ПриватБанк оценил убытки после формирования резервов в 135 млрд грн, сообщил глава правления банка Александр Шлапак на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, банк намерен принять меры, чтобы в дальнейшем выйти на прибыльную деятельность. Также Шлапак сообщил, что банк располагает ликвидными активами на 109 млрд грн, что покрывает свыше 60% его обязательств. "На сегодня в банке 109 млрд ликвидных активов", — сказал он, отметив, что ликвидными активами покрыто 63% обязательств банка.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины ПриватБанк" руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации ПриватБанка правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн — в январе текущего года.

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Убытки ПриватБанка составили 135 млрд грн | Банки | Дело
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