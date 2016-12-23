Что будут делать клиенты ПриватБанка после его национализации — опрос

Более половины опрошенных Delo.UA респондентов готовы остаться клиентами ПриватБанка после его национализации. Об этом свидетельствуют результаты проведенного на сайте опроса, в котором приняли участие 1179 человек (каждый мог проголосовать только один раз).

За решение продолжить работать с "Приватом" проголосовали 61% опрошенных. Еще 13% решили работать с банком с иностранным капиталом и 12% отметили, что не были клиентами "Привата".

8% решили доверить сбережения "стеклянной банке", 3% готовы отказаться от ПриватБанка в пользу другого банка с украинским капиталом и еще 3% уйдут в другой госбанк.

Напомним, на этой неделе крупнейший украинский банк перешел в собственность государства из-за дыры в капитале в размере 148 млрд грн, появление которой связано с активной выдачей банком кредитов компаниям, связанным с акционером банка.