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Что будут делать клиенты ПриватБанка после его национализации — опрос

23 декабря 2016, 11:39
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Delo.UA провело опрос среди своих читателей и выяснило, что они собираются делать в связи с национализацией ПриватБанка

Что будут делать клиенты ПриватБанка после его национализации — опрос | Банки | Дело Увеличить картинку

Более половины опрошенных Delo.UA респондентов готовы остаться клиентами ПриватБанка после его национализации. Об этом свидетельствуют результаты проведенного на сайте опроса, в котором приняли участие 1179 человек (каждый мог проголосовать только один раз).

За решение продолжить работать с "Приватом" проголосовали 61% опрошенных. Еще 13% решили работать с банком с иностранным капиталом и 12% отметили, что не были клиентами "Привата".

8% решили доверить сбережения "стеклянной банке", 3% готовы отказаться от ПриватБанка в пользу другого банка с украинским капиталом и еще 3% уйдут в другой госбанк.

Напомним, на этой неделе крупнейший украинский банк перешел в собственность государства из-за дыры в капитале в размере 148 млрд грн, появление которой связано с активной выдачей банком кредитов компаниям, связанным с акционером банка.

По материалам: "Дело"
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Теги: приватбанк, банки

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Что будут делать клиенты ПриватБанка после его национализации — опрос | Банки | Дело
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