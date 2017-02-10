Украинские банки смогут снизить кредитные ставки для бизнеса благодаря гарантиям ЕС

Банк Евросоюза начал внедрять новую схему поддержки малого и среднего бизнеса в Украине, Молдове и Грузии. Об этом сообщается на сайте Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"Сегодня началось внедрение финансируемой ЕС программы, в рамках которой Европейский инвестиционный банк сможет поддерживать малые и средние предприятия в Украине и других странах, которые подписали Соглашение об ассоциации", — сообщают в Европейском инвестиционном банке

Согласно сообщению, ЕИБ будет предоставлять свои гарантии местным банкам по кредитам малого и среднего бизнеса. Таким образом, местные банки смогут снизить риски невозврата кредитов, а бизнес — получить лучшие условия кредитования, в частности, более низкие ставки.

"Частный сектор способствует росту и создает новые рабочие места в Украине. Новая инициатива ЕС должна дополнительно усилить этот сегмент национальной экономики", — заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак.

Программа Евросоюза по поддержке Украины, Молдовы и Грузии в течение 2014-2020 года предусматривает финансирование проектов на 4,8 млрд евро. Кроме того, Европейский инвестиционный банк самостоятельно готов предоставить гарантий на 3 млрд евро для местных банков этих стран, говорится в сообщении.