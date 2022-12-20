Україна отримала від Канади кошти, що були залучені шляхом продажу спеціальних облігацій

Український уряд отримав через Адміністративний рахунок України в МВФ 500 млн канадських доларів від уряду Канади. Про це 20 грудня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Вдячний нашим союзникам, які продовжують надавати фінансову допомогу Україні. Дякую Трюдо, міністре фінансів Фріландо, та МВФ за всебічну підтримку українців в боротьбі з агресором", — написав очільник українського уряду в Twitter.

Як раніше повідомлялося, Канада перераховує Україні як кредит через МВФ CAD500 млн, отриманих від випуску спеціальних п'ятирічних суверенних облігацій на підтримку України.

Зазначається, що облігації на суму 500 мільйонів канадських доларів були випущені 29 листопада і розкуплені за добу. Більшість інвесторів у ці облігації - з Канади, й майже 10% (трохи менше 50 млн дол.) придбали фізичні особи.

Тим часом кожен українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. Delo.ua розповідало, як це зробити в "Дії".