Укрэксимбанк продает право требования по кредиту на строительство зернового терминала в порту "Очаков"

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу право требования по кредитному договору, обеспеченному ипотекой зернового терминала в морском порту «Очаков» (Николаевская область) по стартовой цене 36,7 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"В пуле активов на продажу одним из самых недорогих и инвестиционно привлекательных лотов являются права требования по кредитному договору, обеспеченному ипотекой зернового терминала в морском порту «Очаков». Первая очередь терминала, которая состоит в том числе из трех силосов общей мощностью хранения до 20 тысяч тонн зерна, введена в эксплуатацию. Для второй очереди мощностью до 30 тысяч тонн выполнены проектировочные и подготовительные работы на отведенных участках. Комплекс оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей для приемки, хранения и перевалки зерновых культур, технологические процессы автоматизированы. Доставка грузов в порт может осуществляться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом", — говорится в сообщении банка.

Комплекс имеет высокий экономический и технологический потенциал дальнейшего увеличения мощностей хранения и перевалки. Интенсивное развитие речной логистики, которое ожидается уже в ближайшие годы, способно в разы увеличить объемы грузовых перевозок зерновых в районах реки Днепр. Наличие свободных прилегающих участков позволяет при необходимости расширить терминал, а также существует возможность строительства глубоководного причала и углубление акватории для приема судов большего класса.

Управление комплексом может осуществляться как отдельно, так и в составе вертикально-ориентированного холдинга. Наличие собственного терминала как одного из производственных звеньев может дать синергию для экспортно ориентированного агробизнеса. В частности, способствовать снижению себестоимости сельхозпродукции с учетом доставки конечному покупателю, обеспечению первоочередности и оптимальных сроков обработки собственных грузов для снижения логистических рисков.

Торги запланированы на 13 декабря 2021 года.

Также в системе OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) Укрэксимбанком выставлен на продажу большой перечень прав требования по другим кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, которые находятся в состоянии банкротства и ликвидации. Обеспечением по договорам является промышленная, коммерческая и жилая недвижимость, производственные комплексы, земельные участки, технологические линии и другое оборудование, товары в обороте и переработке, автомобильная и сельхозтехника, право интеллектуальной собственности на торговые марки и тому подобное.

В финучреждении отметили, что продолжают продажу прав требования по кредитной задолженности заемщиков, которые не обслуживают финансовые обязательства перед банком. Снижение уровня неработающих активов – стратегический приоритет для Укрэксимбанка. За 9 месяцев текущего года деньгами или имуществом государственный банк погасил NPL примерно на 1 млрд гривен.