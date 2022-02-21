"Укрэксимбанк" тратит сотни миллионов гривен за 50 часов работы наблюдательного совета – эксперт

Государственный "Укрэксимбанк" тратит более 100 миллионов гривен за пятьдесят часов работы наблюдательного совета банка под руководством Оляны Гордиенко и десятки миллионов за юридическое обслуживание. Об на своей facebook-странице заявила эксперт Анне Быкова .

Среди документов счета, отчеты и акты выполненных работ с подписью экс-председателя правления банка Евгения Мецгера. Известно, что банк оплатил юридической компании "Саенко Харенко" 26 342 388 гривен за несколько месяцев работы наблюдательного совета в 2020 году.

"Правовая помощь с началом работы - 7500 евро, подготовка документов - 8000 евро, 6500 евро, 3500 евро, перевод положений о совет на английский язык 1800 евро и 12000 евро текущие вопросы. И это далеко не все. Средства налогоплательщиков идут на юридические фирмы и консультантов. Думаю, без коррупции в выборе юридического "консультанта" и откатов не обошлось. Лишь за несколько месяцев 1 млн $ на консультации, все за счет госбюджета", - комментирует эксперт Анна Быкова.

Ранее сообщалось, что председателю наблюдательного совета банка Оляне Гордиенко постоянно повышают вознаграждение и на 01 февраля 2022 года сумма составляет 524 056 гривен в месяц. Соразмерные зарплаты у других членов совета.

Оляна Гордиенко считает оплату правильной и недостаточной. "Мы получаем не зарплату, а вознаграждение. Я понимаю, что в Украине суммы, которые люди видят в раскрываемых декларациях, кажутся неоправданно высокими", – заявила банкирша в интервью изданию "Новое время".

Политолог Даниил Богатырев на своей facebook-странице апеллирует словам Гордиенко: "Они не кажутся высокими, они не оправданы высокими и являются. Издевательства над государством. Людьми с сомнительной деловой репутацией.

Напомним, банк "Укрэксимбанк" является государственной собственностью, 100% акции которой принадлежит государству в лице Кабинета Министров Украины. Банк основан в 1992 году. По итогам 2021 года банк при руководстве Евгения Мецгера получил прибыль более 2 млрд. гривен.