"Укрпочта" присоединилась к платежной системе Mastercard

19 июля 2017, 10:45
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Сейчас "Укрпочта" получает статус эквайера и лицензию от Нацбанка на осуществление операций с карточками

Увеличить картинку Фото: Укрпочта/facebook

Госпредприятие "Укрпочта" получит возможность устанавливать POS-терминалы в своих отделениях для расчета платежными карточками. "Укрпочта" уже получила аккредитацию от международной платежной системы Mastercard. Сейчас идет процесс получения статуса эквайера и лицензии от Национального банка на осуществление операций с карточками. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на источник в "Укрпочте".

"Запрос "Укрпочты" по обретению членства в международной платежной системе Mastercard был одобрен 4 июля 2017 года. Лицензионный договор между Mastercard и "Укрпочтой" подписан, сейчас идет процесс технической интеграции", — подтвердили в пресс-службе Mastercard.

В "Укрпочте" сообщили, что разрешение на осуществление эквайринга позволит установить в отделениях Укрпошты собственные платежные терминалы. Госпредприятие через несколько дней должно объявить тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов, стартовая цена может быть около 30-35 млн грн.

Собственная сеть терминалов, как утверждают в "Укрпочте", намного выгоднее, чем установка в отделениях терминалов банков. "По нашим подсчетам, уже через год стоимость терминалов окупится", — говорят в пресс-службе.

Кроме того осенью парламент должен рассмотреть законопроект о расширении для "Укрпочты" перечня финансовых услуг без необходимости получения банковской лицензии. В частности, открывать физическим и юридическим лицам счета для зачисления денег, в т.ч. пенсии, заработной платы, социальной помощи, торговой выручки и т.п.

Напомним, в мае "Укрпочта" запустила перевод денег с банковской карты с доставкой наличности домой адресату или в отделение почты. Максимальная сумма одного перевода — 14 999 грн.

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Теги: укрпочта 36671234 , платежные системы , платежные карты , mastercard , наличность

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