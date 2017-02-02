В 2017 году ПриватБанк намерен выдать 5,3 млрд грн кредитов населению — новый глава правления

02 февраля 2017, 15:16
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Государственный ПриватБанк намерен развиваться как сберегательный банк и сконцентрироваться на работе с физическими лицами, физлицами-предпринимателями, малым и средним бизнесом, сообщил председатель правления финучреждения Александр Шлапак в четверг

В 2017 году ПриватБанк намерен выдать 5,3 млрд грн кредитов населению — новый глава правления | Банки | Дело Увеличить картинку

"Мы видим стратегию развития как уникального сберегательного банка нашей страны, как лучшего сберегательного банка в Украине. Мы планируем работать в основном с физическими лицами, мы планируем работать с физическими лицами-предпринимателями, малым и средним бизнесом", — сказал Шлапак в ходе пресс-конференции, посвященной первым итогам работы нового правления банка и стратегии его развития.

При этом Шлапак отметил, что банк не планирует работать с крупными корпорациями и проектами, однако будет рассматривать такие предложения по приглашению правительства.

Он также выразил убеждение, что главы правлений госбанков страны смогут договориться по вопросам возможного разделения рынка и процентной политики. По его мнению, проблем быть не должно, так как Ощадбанк больше работал с корпоративным сектором, а ПриватБанк — с малым и средним бизнесом. В дальнейшем Кабмин и Министерство финансов будут решать, что делать с двумя большими сберегательными банками в стране.

Комментируя дальнейшие планы банка, Шлапак отметил привлечение пассивов. По представленным расчетам, в этом году он сможет прибавить 11,4 млрд грн средств физических лиц, а также собрать пассивную базу за счет зарплатных проектов (намерен увеличить долю до 75% по бюджетным зарплатным проектам с 60% сегодня).

Председатель правления также подчеркнул, что банк не держится за долларовый ресурс, так как он является достаточно дорогим. Финучреждение фиксирует его небольшой отток — с начала года $95 млн.

"Сегодняшний доллар создает нам только дискомфорт", — заявил он.

Среди стратегических заданий на текущий год, по информации руководства, запуск новых программ финансирования бизнеса: в целом планируется выделить 10 млрд грн, из которых 5 млрд грн на малый и средний бизнес и 5 млрд грн на больших корпоративных клиентов.

Как отметил Шлапак, банк в 2017 году планирует выдать 5,3 млрд грн кредитов населению, продолжать активную работу с розничным сектором, увеличить на 15% сеть POS-терминалов, торговых точек, наращивать присутствие на рынке (открыть в текущем году 63 новые отделения, еще около 100 филиалов передислоцировать), а также наращивать долю рынка юридических лиц. В планах — обучение клиентов, введение новых сервисов и тарифов. При этом финучреждение намерено сохранять технологическую инновационность: за первое полугодие 2017 года планируется разработать около 230 новых технологий, продуктов.

По словам А.Шлапака, после завершения формирования резервов банка имеет убытки на 135 млрд грн. Нынешнее руководство ставит себе задачу вывести финучреждение в прибыль по итогам текущего года.

Правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получило 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн, из которых уже были выпущены ОВГЗ на 107 млрд грн.

Согласно информации НБУ, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (271,837 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 100 действовавших в стране банков.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: приватбанк , александр шлапак

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В 2017 году ПриватБанк намерен выдать 5,3 млрд грн кредитов населению — новый глава правления | Банки | Дело
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