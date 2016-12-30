В банке "Хрещатик" обнаружили неликвидных облигаций на 2 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выявил в активах ликвидируемого банка "Хрещатик" неликвидные и необеспеченные облигации на сумму более 2 млрд грн, большая часть эмитентов которых имеет признаки фиктивности и не имеет собственных активов для погашения обязательств перед банком.

Как сообщается на веб-сайте Фонда, 88% юридических лиц-эмитентов этих облигаций являются связанными лицами, около 85% облигаций в портфеле банка являются необеспеченными, а эмитенты имеют признаки фиктивности.

"Возможно, компании-эмитенты этих ценных бумаг были созданы с целью контроля инсайдерами за денежными потоками и сокрытия операций по выведению средств банка, поэтому погашение облигаций в полном объеме является весьма сомнительным", — отмечается в сообщении.

По данным Фонда, выпуск облигаций осуществлялся под инвестиционные проекты. "Не исключено, что планов реализовать их не было, а имела место схема вывода средств ", — полагают в Фонде.

На основании выявленных фактов ФГВФЛ намерен передать в правоохранительные органы заявления об уголовном правонарушении служебными лицами банка "Хрещатик" и мошеннических действиях со стороны руководителей юрлиц-эмитентов облигаций.

Как сообщалось, ФГВФЛ на основании решения правления Национального банка Украины (НБУ) №46-рш от 2 июня 2016 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка " Хрещатик" начал процедуру ликвидации финучреждения.

Процедура ликвидации начата с 6 июня 2016 года сроком до 5 июня 2018 года.

Основной причиной неплатежеспособности банка НБУ и киевские власти назвали нежелание других акционеров вкладывать в его докапитализацию, общие потребности в которой НБУ по итогам стресс-тестов оценил в 1,25 млрд грн до июня 2017 года, в том числе 600 млн грн — до 1 мая 2016 года.

Согласно последней структуре собственности банка, его крупнейшими совладельцами выступают Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).