В два госбанка вольют из бюджета 6,5 млрд грн

01 февраля 2017, 12:53
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Ощадбанк и Укрэксимбанк получат дополнительные вливания в капитал из бюджета

В два госбанка вольют из бюджета 6,5 млрд грн | Банки | Дело Увеличить картинку

Ощадбанк и Укрэксимбанк будут докапитализированы на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн соответственно. Такое решение принято Кабинетом министров на заседании в среду.

Докапитализация пройдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмена их на акции новой эмиссии. По словам Министра финансов Данилюка, предложение о докапитализации госбанков поступило от Нацбанка.

Он уточнил, что необходимость увеличения капитала базируется на результатах диагностического обследования госбанков за 2015 год, проведенного Нацбанком.

Напомним, согласно отчету о финансовой стабильности, который был опубликован на сайте НБУ в декабре 2016 года, в новом году на увеличение уставного капитала Укрэксимбанка и Ощадбанка, а также на поддержку Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет направлена сумма, эквивалентная менее 1% ВВП.

В Нацбанке подчеркивали, что дальнейшая работа госбанков должна стать прибыльной, а их кредитная политика — взвешенной. Это позволит избежать лишних отчислений в резервы и дополнительных вливаний капитала.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: банки , ощадбанк , укрэксимбанк

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В два госбанка вольют из бюджета 6,5 млрд грн | Банки | Дело
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