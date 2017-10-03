В Японии откроется 11 криптовалютных бирж

Японский финансовый регулятор дал разрешение на работу 11 компаниям в качестве операторов криптовалютных бирж. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, Япония продвигается по пути легализации криптовалют после того, как в апреле текущего года признала биткоин официальным платежным средством. Как отмечает агентство, в этом страна отличается от своих соседей, которые в последнее время критикуют криптовалюты и механизмы, связанные с их привлечением в качестве инвестиций.

В Японии прогнозируют, что страна станет самым крупным центром оборота биткоинов до конца этого года. Особенно после того, как Китай начал терять свои позиции в этой сфере после гонений на криптовалюту. В отличие от соседей, японцы не планируют запрещать ICO. Власти страны ожидают, что в ближайшее время количество бирж криптовалюты вырастет и достигнет 17.

По прогнозам, к 2020 году в Японии должна появиться собственная криптовалюта — J-Coin.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде появится первый инвестфонд в биткоинах.