В НБУ объяснили, почему дешевеет гривня

Снижение курса гривни к доллару США в сентябре преимущественно связано с сезонным спросом на иностранную валюту со стороны энерготрейдеров, сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) за сентябрь.

"Девальвационное давление на гривню в сентябре имело, главным образом, сезонный характер, связанный с традиционным ростом спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров, который к тому же усиливался умеренным ростом цен на нефть на мировом рынке", — указано в документе.

Помимо этого, Нацбанк констатировал сокращение объемов предложения наличной иностранной валюты со стороны населения при одновременном росте спроса на нее.

По оценкам центробанка, повышение спроса населения в значительной степени объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий.

Курс гривни с 5 апреля 2017 года находился в нисходящем тренде, который, исключая небольшие перерывы, длился до 29 августа. За указанный период времени национальная валюта подорожала к доллару США на 6,4% — до 25,4525 грн/$1.

В последний торговый день августа курс гривни начал постепенно ослабевать и до 29 сентября просел на 4,6% — до 26,615 грн/$1.

Как сообщало Delo.UA, прогнозный курс гривни на конец 2018 год в правительственном проекте закона о государственном бюджете составляет 30,1 грн/$. При этом среднегодовой курс, согласно проекту госбюджета-2018, должен составить 29,3 грн/$, уточнял ранее министр финансов Александр Данилюк.

В свою очередь, согласно обнародованной в июне бюджетной резолюции на следующие три года, в 2019 году Кабмин ожидает, что доллар подорожает до 30,5 грн, в 2020 — до 31,0 грн. Показатели инфляции, на которые ориентируется правительство, вписываются в таргеты, установленные НБУ: 7% в 2018 году (таргет Нацбанка — 6±2%), 5,9% (5±1%) — в 2019-м и 5% (5±1%) — в 2020-м.