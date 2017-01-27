В Украине планируют создать банк со 100% арабским капиталом

27 января 2017, 13:56
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Представители Национального банка и Кабинета министров предварительно поддержали идею создания арабского банка

В Украине планируют создать банк со 100% арабским капиталом | Банки | Дело Увеличить картинку

Украино-Арабский деловой совет инициирует создание в Украине банка, учредителями которого полностью являлись бы арабские бизнесмены, сообщает Академия строительства Украины.

Об этом заявил президент Совета Шейх Емад Абу Алруб, выступая в четверг, 26 января 2017 года, на первом заседании Совета с участием украинских и арабских деловых кругов.

"У нас есть идея — создать в Украине банк со 100% арабским капиталом. Это значительно облегчило бы выход на украинский рынок многих арабских компаний", — акцентировал Шейх, уточнив при этом, что в ходе переговоров представители Национального банка и Кабинета министров уже предварительно поддержали эту идею.

Шейх Алруб отметил, что в ходе своих первых заседаний Украино-Арабский деловой совет пока решает тактические задачи – нарабатывает повестку своей работы, а также налаживает контакты между украинскими и арабскими деловыми кругами. Главная же стратегическая цель Украино-Арабского делового совета — способствовать привлечению в Украину не менее $100 млрд инвестиций.

"Арабские компании хотели бы вкладывать деньги в сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, а также крупные инвестиционные объекты. Украина очень богатая страна. Богатая на ресурсы и людей", — подчеркнул шейх.

Вместе с тем он указал, что для привлечения инвестиций Украине предстоит принять защищающие иностранные инвестиции законы, искоренить коррупцию в судебной системе, а также облегчить получение виз для представителей деловых кругов.

Вице-президент Академии строительства Украины Виктор Лещинский, участвовавший в первом заседании Украино-Арабского делового совета, подтвердил, что сейчас арабские компании действительно активно ищут возможности инвестировать во многие сферы украинской экономики, включая промышленность и строительство.

По его словам, уже прошли первые переговоры о строительстве зерновых терминалов, зернохранилищ, мукомольных комбинатов.

"Я также слышал, что арабские бизнесмены интересовались возможностью строить дороги на условиях концессии, интересовались химическими и металлургическими предприятиями. У них очень большой потенциал", — добавил вице-президент Академии строительства Украины Виктор Лещинский.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины заявил, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит $4,5 млрд. против $3,8 млрд, привлеченных в 2016 году.

В следующие годы при условии реформ и модернизации экономики приток инвестиций, по прогнозам правительства, может быть удвоен — до $8 млрд и более.

В 2015 году инвестиции поступали из 125 стран мира. Вместе с тем, основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Ранее арабские банки не могли выйти на украинский рынок из-за специфики исламского кредитования. Банковская деятельность в арабских странах основана на принципах шариата, которые запрещают налагать и взимать ссудный процент, в первую очередь потому, что в исламе есть запрет на "риба" — ростовщичество. В исламской системе банк кредитует отдельные задачи — банк и заемщик объединяют свои капиталы для финансирования конкретного проекта, при этом прибыль они делят в заранее определенном порядке и долях, а убытки — в зависимости от долевого участия в капитале.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: банки , катар , кредитование

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В Украине планируют создать банк со 100% арабским капиталом | Банки | Дело
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