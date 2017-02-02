В Украине появится электронный страховой полис ОСАГО

02 февраля 2017, 16:08
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Благодаря внедрению электронного полиса упростится возможность проверки его наличия со стороны полиции и сведется к минимуму вероятность покупки полиса у мошенников

В Украине появится электронный страховой полис ОСАГО | Страхование и финуслуги | Дело Увеличить картинку

Нацкомфинуслуг утвердила Положение об особенностях заключения электронных договоров ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомфинуслуг.

Положение устанавливает обязанности страховщика и основные правила при заключении электронных договоров страхования.

"Работа по внедрению электронных полисов проводилась в течение шести лет и вышла в активную фазу в прошлом году, — отметил председатель Нацкомфинуслуг Игорь Пашко, — сегодня мы делаем важный шаг в истории отечественного страхования. Надеюсь, что в третьем квартале этого года украинские водители уже смогут воспользоваться первыми электронными полисами ОСАГО".

Согласно положению, владельцы транспортных средств смогут кроме традиционного способа приобретения полиса автогражданки, заключать договоры через интернет и получать электронные полисы страхования.

Для этого владелец транспортного средства направляет страховщику заявление, в котором указывает необходимые сведения. Страховщик, в свою очередь, формирует ему предложение заключить договор ОСАГО и регистрирует в базе данных МТСБУ. Важно, что это предложение действует до окончания суток, в которые оно сформировано.

Если владелец автомобиля соглашается с полученным предложением заключить договор страхования, он направляет страховщику сообщение — то есть акцептует или подписывает договор страхования.

Страховщик формирует полис ОСАГО и регистрирует его в базе данных МТСБУ.
Подтверждением заключения электронного договора страхования станет отправка клиенту электронного документа — визуальной формы страхового полиса.

Вместе с ним страховщик направляет страхователю перечень своих представителей, уполномоченных обрабатывать претензии, специально утвержденный знак и бланк уведомления о дорожно-транспортном происшествии установленного МТСБУ образца.

Благодаря внедрению электронного полиса упростится возможность проверки его наличия со стороны полиции — она ​​сможет это делать через доступ к централизованной базе данных МТСБУ. Благодаря регистрации всех полисов в базе МТСБУ, вероятность приобретения полиса у мошенников сводится к минимуму, а потребители финансовых услуг получают дополнительные гарантии будущих выплат.

В течение года с даты введения электронного полиса в обороте будут обе формы полисов.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: осаго , нацкомфинуслуг , страхование

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Украине появится электронный страховой полис ОСАГО | Страхование и финуслуги | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27
EUR EUR - - 29.13
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.02 12.24
Киевская область 22.14 10.89
Львовская область 22.06 11.95
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Світ після деофшоризації: Куди українцям перенести рахунки Світ після деофшоризації: Куди українцям перенести рахунки Чому європейські банки просять українців закрити рахунки Чому європейські банки просять українців закрити рахунки В Украине планируют создать банк со 100% арабским капиталом В Украине планируют создать банк со 100% арабским капиталом
Все новости
Комментируемые
1 В Украине появился еще один неплатежеспособный банк 2 В Украине планируют создать банк со 100% арабским капиталом 3 Суд разрешил задержать экс-главу банка "Михайловский" 4 Госфинмониторинг заблокировал средства "чиновников" ОРДЛО в украинских банках на 28,54 млн грн 5 Экс-глава правления банка "Михайловский" сбежал из-под домашнего ареста — СМИ
Все новости
Видео
 Украинское битье — об отечественном фильме "Правило боя"
Ученые создали химер: эмбрионы свиньи с клетками человека
Все видео
Фото
Украинское битье — об отечественном фильме "Правило боя"
Украинское битье — об отечественном фильме "Правило боя"
Ученые создали химер: эмбрионы свиньи с клетками человека
Ученые создали химер: эмбрионы свиньи с клетками человека
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.