В Укрсоцбанке сменился набсовет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В состав обновленного набсовета вошли представители мажоритарного акционера Укрсоцбанка — ABH Holdings S.A. — Рушан Хвесюк и Эндрю Джон Бакстер, а полномочия члена наблюдательного совета Павла Назарьяна и его председателя Петра Авена были прекращены.

Эндрю Бакстер является одним из исполнительных членов совета директоров ABH Holdings S.A. и отвечает за аудит банковской группы.

До начала работы в банковском подразделении Альфа-Групп в 2005 году Бакстер работал в инвестиционной компании SUN Group. В 1999 году был назначен главным финансовым директором Navenor Holdings Ltd., одной из компаний SUN Group, с 2000 года — главный финансовый директор фонда прямых частных инвестиций SUN Capital, с 2001 года — партнер в SUN Group.

Ранее работал в банке "Ренессанс Капитал", The U.S. Russia Investment Fund, CS First Boston (Москва) и Deloitte & Touche (Йоханнесбург, ЮАР).

Рушан Хвесюк, кроме членства в наблюдательном совете Укрсоцбанка, является также главным управляющим директором Альфа-Банка Украины.