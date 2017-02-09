В Укрсоцбанке сменился набсовет

09 февраля 2017, 12:31
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В состав обновленного набсовета вошли представители мажоритарного акционера Укрсоцбанка — ABH Holdings S.A. — Рушан Хвесюк и Эндрю Джон Бакстер

В Укрсоцбанке сменился набсовет | Банки | Дело Увеличить картинку

В Укрсоцбанке сменился набсовет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В состав обновленного набсовета вошли представители мажоритарного акционера Укрсоцбанка — ABH Holdings S.A. — Рушан Хвесюк и Эндрю Джон Бакстер, а полномочия члена наблюдательного совета Павла Назарьяна и его председателя Петра Авена были прекращены.

Эндрю Бакстер является одним из исполнительных членов совета директоров ABH Holdings S.A. и отвечает за аудит банковской группы.

До начала работы в банковском подразделении Альфа-Групп в 2005 году Бакстер работал в инвестиционной компании SUN Group. В 1999 году был назначен главным финансовым директором Navenor Holdings Ltd., одной из компаний SUN Group, с 2000 года — главный финансовый директор фонда прямых частных инвестиций SUN Capital, с 2001 года — партнер в SUN Group.

Ранее работал в банке "Ренессанс Капитал", The U.S. Russia Investment Fund, CS First Boston (Москва) и Deloitte & Touche (Йоханнесбург, ЮАР).

Рушан Хвесюк, кроме членства в наблюдательном совете Укрсоцбанка, является также главным управляющим директором Альфа-Банка Украины.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрсоцбанк , банки , альфа-банк

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В Укрсоцбанке сменился набсовет | Банки | Дело
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