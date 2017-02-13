Вкладчикам банков-банкротов будут выплачивать деньги по-новому

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договоры с банками-агентами для осуществления выплат вкладчикам неплатежеспособных банков через автоматизированную систему, тестирование которой начнется на следующей неделе.

Как сообщила пресс-служба фонда, система предусматривает свободный выбор вкладчиком банка для получения выплат среди подключенных к системе. В частности, соответствующие договоры подписаны с банками "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк" и "Южный".

Фонд напомнил, что нормативно-правовые акты, позволяющие перейти к выплатам с помощью новой автоматизированной системы, вступили в силу 31 января 2017.