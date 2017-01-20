Вкладчикам "Михайловского" возобновляют выплаты

С 20 января Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновил выплаты вкладчикам банка "Михайловский" (находится в стадии ликвидации). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд гарантирования приостанавливал выплаты, чтобы внести дополнения в реестр вкладчиков "Михайловского".

Нынешний реестр включает список вкладчиков, которые подали свои заявления до 30 декабря 2016 року. Заявления, которые подали позже включат в следующий реестр на выплату.

В Фонде гарантирования отмечают, что прием заявлений продолжается и будет длиться до завершения процедуры ликвидации "Михайловского".

Забрать свои вклады можно до 2 марта 2017 года в "Альфа-Банке", ПУМБ и ТАСкомбанке.