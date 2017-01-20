Вкладчикам "Михайловского" возобновляют выплаты

20 января 2017, 14:46
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После обновления реестра вкладчиков Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам банка "Михайловский"

Вкладчикам Увеличить картинку

С 20 января Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновил выплаты вкладчикам банка "Михайловский" (находится в стадии ликвидации). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд гарантирования приостанавливал выплаты, чтобы внести дополнения в реестр вкладчиков "Михайловского".

Нынешний реестр включает список вкладчиков, которые подали свои заявления до 30 декабря 2016 року. Заявления, которые подали позже включат в следующий реестр на выплату.

В Фонде гарантирования отмечают, что прием заявлений продолжается и будет длиться до завершения процедуры ликвидации "Михайловского".

Забрать свои вклады можно до 2 марта 2017 года в "Альфа-Банке", ПУМБ и ТАСкомбанке.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Напомним, Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая.

Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн — до 2,6 млрд грн.

Верховная Рада и президент Петр Порошенко изменили законодательство о гарантировании кладов.

Фонд гарантирования получил право после тщательного изучения всех обстоятельств заключения каждого конкретного депозитного договора и разработки порядка выплат обеспечить возврат средств вкладчикам.

По материалам: "Дело"
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Теги: банк михайловский , фонд гарантирования вкладов , вклад

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