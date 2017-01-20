Вкладчикам "Михайловского" возобновляют выплаты

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.
Напомним, Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая.
Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн — до 2,6 млрд грн.
Верховная Рада и президент Петр Порошенко изменили законодательство о гарантировании кладов.
Фонд гарантирования получил право после тщательного изучения всех обстоятельств заключения каждого конкретного депозитного договора и разработки порядка выплат обеспечить возврат средств вкладчикам.