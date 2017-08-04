VP Capital Виктора Прокопени пояснила отказ от приобретения украинского "Сбербанка"

Вчера стало известно, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал из Национального банка Украины (НБУ) заявку на покупку ПАО "Сбербанк" (Киев) — дочернего банка "Сбербанка России" (РФ) в Украине. В его инвестиционной компании VP Capital пояснили, что отзыв заявки желанием сконцентрироваться на других проектах.

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанка" для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени", — говорится в сообщении компании.

В VP Capital отмечают, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. "Мы по прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", — подчеркивает пресс-служба, акцентируя, что заявка отозвана по собственной инициативе и не связана с недавним отказом НБУ согласовать покупку доли в этом банке бизнесменам Григорию Гусельникову и Саиду Гуцериеву.

В VP Capital также отмечают, что "Паритетбанк" (Беларусь), который хотел купить Прокопеня, остается собственностью его текущего владельца — Республики Беларусь.

"Сегодня наш фокус — это финтек компания capital.com, разрабатывающая мобильные приложения в сфере финансов и компания Banuba, которая занимается разработкой мобильных технологий в сфере дополненной реальности", — резюмировали в инвесткомпании белорусского бизнесмена.

ПАО "Сбербанк" (Киев, ранее — ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого — банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов (42,873 млрд грн) он занимал седьмое место среди 90 действовавших в стране банков.

Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Гусельникову) и белорусской частной компании, подконтрольной сыну владельца НК "Русснефть" Гуцериеву. НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" 10 апреля — от гражданина Великобритании и РФ Гуцериева. Второй пакет — на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк" — вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Гусельников.

Гражданин Республики Беларусь и Республики Кипр Виктор Прокопеня 30 июня подал в НБУ пакет документов на согласование опосредованной (через ОАО "Паритетбанк", Белорусь) покупки 100% акций украинского Сбербанка.

Прокопеня является основателем компании Viaden Media (была продана израильскому миллиардеру Тедди Саги), компании exp (capital), занимающейся разработкой решений для алгоритмической торговли финансовыми инструментами, учредителем белорусского офиса мобильных разработок группы компаний IG (британский финансовый брокер) и инвестиционной компании VP Capital, фокусирующийся на технологическом секторе.