Всего два банка не раскрыли структуру собственности

Два банка еще не раскрыли свою структуру собственности — банки "Гефест" и "Новый". Об этом сообщила в ходе пресс-конференции замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Как отметили в НБУ, мажоритарный акционер банка "Новый" — КБ Южное — относится к ВПК Украины и является стратегическим предприятием, и с этим связана задержка раскрытия данных.

"Конструкторскому бюро принадлежит 18% акций, оставшееся распылено между акционерами, часть которых связана с руководством КБ. Чтобы решить эту проблему, нужна позиция госорганов, которые сейчас с ним работают, учитывая, что в КБ недавно сменилось руководство", — отметил начальник отдела Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Бевз.

Что касается банка "Гефест", в конце 2013 года он получил лицензию и с тех пор не осуществлял деятельности. Этот банк испытывает сразу две проблемы: с раскрытием структуры собственности и с капиталом.

"Мы установили собственника, сейчас он предоставил нам гарантийные письма и раскрылся в структуре на сайте банка и НБУ, и сейчас ищет покупателя, чтобы решить проблему с капиталом. Если он его не найдет, то банк не останется на рынке. По сути, это даже не банк, а лицензия",— отметил Бевз.