ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве

Российский государственный ВТБ банк не может продать свой украинский бизнес и намерен закрыть все свои местные представительства, кроме единственного офиса в Киеве. Об этом журналистам сообщил предправления банка Андрей Костин во время Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге, пишет Интерфакс.

Костин пожаловался на проблемы с потенциальными инвесторами, которые не могут получить согласование на покупку банка со стороны НБУ.

"Мы бы продали эти активы, но все кто к нам приходит с предложениями в итоге не могут получить санкцию от Нацбанка. Даже те, кто говорит о согласии со стороны Петра Порошенко. Украинская власть хочет умертвить наши банки. И к этому будет идти, на мой взгляд", — заявил банкир.

По его словам, российский офис ВТБ Банка продолжает искать покупателей на украинскую "дочку", но параллельно с этим готовится к сценарию с резким сокращением своего присутствия на украинском рынке.

"Нам требуются дополнительно деньги, поэтому мы продаем активы, в том числе и залоговые, закрываем офисы. За счет этих денег будем расплачиваться с клиентами. В перспективе, мы хотим свести свое присутствие к одному офису в Киеве. Другого пути нет", — рассказал Костин.

Он отметил, что процесс сокращения украинского бизнеса может занять по меньшей мере год или полтора.