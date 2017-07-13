ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве

13 июля 2017, 15:28
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Глава ВТБ Андрей Костин обвинил украинскую власть в желании "умертвить" российские банки в Украине

ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве | Банки | Дело Увеличить картинку

Российский государственный ВТБ банк не может продать свой украинский бизнес и намерен закрыть все свои местные представительства, кроме единственного офиса в Киеве. Об этом журналистам сообщил предправления банка Андрей Костин во время Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге, пишет Интерфакс.

Костин пожаловался на проблемы с потенциальными инвесторами, которые не могут получить согласование на покупку банка со стороны НБУ.

"Мы бы продали эти активы, но все кто к нам приходит с предложениями в итоге не могут получить санкцию от Нацбанка. Даже те, кто говорит о согласии со стороны Петра Порошенко. Украинская власть хочет умертвить наши банки. И к этому будет идти, на мой взгляд", — заявил банкир.

По его словам, российский офис ВТБ Банка продолжает искать покупателей на украинскую "дочку", но параллельно с этим готовится к сценарию с резким сокращением своего присутствия на украинском рынке.

"Нам требуются дополнительно деньги, поэтому мы продаем активы, в том числе и залоговые, закрываем офисы. За счет этих денег будем расплачиваться с клиентами. В перспективе, мы хотим свести свое присутствие к одному офису в Киеве. Другого пути нет", — рассказал Костин.

Он отметил, что процесс сокращения украинского бизнеса может занять по меньшей мере год или полтора.

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Теги: втб банк , нбу , банки

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ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве | Банки | Дело
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